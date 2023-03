Intel n'a pas réussi à véritablement séduire le public avec sa gamme de GPU Arc Alchemist. Les trois références proposées (ARC A380, A750 et A770) n'ont pas vraiment trouvé preneur et voient ainsi leurs prix chuter progressivement depuis des semaines. En cause : des performances en deçà des attentes, mais surtout un positionnement complexe sur un marché dominé par le duopole Nvidia et AMD.

Deux fois plus de coeurs pour doubler les performances

Néanmoins, Intel ne décourage pas et prépare sa génération de puces Battlemage, qui devrait se révéler bien plus intéressante. Car Intel compterait, selon les rumeurs, doubler la quantité de coeurs Xe de ses cartes. La plus évoluée des cartes ARC Battlemage ( avec une puce BCM-G10) embarquerait ainsi 64 coeurs Xe avec des fréquences de 3 GHz, un bus mémoire de 256 bits et un cache L2 de 48 Mo.

Cela permettrait à la plus grosse carte d'Intel de proposer des performances comparables à une RTX 4070 dont la sortie est prévue le 13 avril prochain, à ceci près que la marque ne compte pas sortir son GPU avant 2024.

En attendant, il faudra composer avec une nouvelle salve de GPU Alchemist, notamment une gamme Alchemist Refresh ou Alchemist+ aux évolutions mineures.