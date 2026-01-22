Le groupe audiovisuel public britannique BBC officialise un accord de grande envergure avec YouTube. Historiquement, la plateforme de Google servait de vitrine promotionnelle avec des extraits et des bandes-annonces. Désormais, la BBC produira des programmes sur mesure, pensés dès leur conception pour les audiences de YouTube.

Pourquoi ce changement de stratégie ?

Cette décision intervient dans un contexte de mutation des habitudes de consommation, et alors que l'audience de YouTube au Royaume-Uni a dépassé pour la première fois celle de la BBC.

La BBC cherche à se rapprocher d'un public plus jeune et natif du numérique qui délaisse les canaux traditionnels. Le partenariat permet aussi à la BBC d'explorer un nouveau modèle économique.

Les contenus diffusés sur YouTube comporteront des publicités pour les spectateurs hors du Royaume-Uni, créant ainsi une source de revenus supplémentaire, alors que le modèle de financement par la redevance est actuellement en plein débat.

Quel type de contenu sera proposé ?

L'accord couvre un large éventail de genres, incluant des divertissements, des documentaires, des chaînes pour enfants, ainsi que des contenus d'information et sportifs, avec une première collaboration prévue pour les Jeux olympiques d'hiver.

Certains programmes pourront également être disponibles sur les plateformes maison de la BBC, comme iPlayer et BBC Sounds.

L'idée n'est pas de transférer tout le catalogue, mais bien de créer des passerelles pour que de " nouveaux publics découvrent les services de la BBC par des voies différentes ".

Avec la formation de créateurs pour YouTube

Au-delà de la production de contenu, l'accord comprend un volet de formation. Un programme formera 150 professionnels des médias aux compétences spécifiques de YouTube.

Cette alliance entre la BBC et YouTube illustre une tendance de fond où les médias traditionnels s'associent avec les géants de la tech pour survivre et innover.