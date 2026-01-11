Face à la multiplication des usages connectés, Bouygues Telecom continue de faire cohabiter deux approches bien distinctes. D'un côté, la Bbox fit reste la référence pour ceux qui cherchent l'essentiel avec un service client complet. De l'autre, l'offre B&YOU Pure fibre s'impose comme l'alternative radicale pour les utilisateurs en quête de puissance brute sans s'encombrer de services superflus.

1. Performance : la vitesse pure

C’est ici que la différence est la plus frappante.

➡️ B&YOU Pure fibre : elle propose jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement. C’est l’une des connexions les plus rapides du marché, idéale pour le téléchargement massif et les familles ultra-connectées.

➡️ Bbox fit : plus modeste mais largement suffisante pour un usage quotidien (Netflix HD, télétravail), elle plafonne à 1 Gb/s.

2. Technologie : WiFi 6 vs WiFi 7

➡️ La Pure fibre prend une longueur d'avance avec le WiFi 7, la toute dernière norme, garantissant une meilleure stabilité et des débits sans fil records. Elle offre aussi un répéteur WiFi 7 en option.

➡️ La Bbox fit utilise le WiFi 6, une technologie solide qui optimise la couverture dans votre logement, mais d'une génération précédente.

3. Prix et engagement

➡️ B&YOU Pure fibre : 24,99 €/mois. Le gros avantage est qu'elle est sans engagement. Vous êtes libre de partir quand vous voulez.

➡️ Bbox fit : 28,99 €/mois. Le prix est garanti fixe si vous avez déjà un forfait mobile Bouygues. Sinon, le prix grimpe à 35,99 € après un an. Elle nécessite un engagement de 12 mois.

4. Services et bonus

➡️ Bbox fit : inclut la téléphonie fixe (appels illimités vers les fixes de 110 pays) et l'installation gratuite par un technicien. Elle permet aussi de réduire le prix de votre forfait mobile jusqu'à 10 €/mois.

➡️ Pure fibre : aucun superflu. Pas de décodeur TV, pas de ligne fixe. C'est du "Internet seul" pour ceux qui utilisent uniquement des applications comme Netflix sur leur propre matériel.

Verdict : quelle box choisir ?

Si vous recherchez la puissance brute au meilleur prix, la B&YOU Pure fibre est imbattable avec son débit de 8 Gb/s et sa liberté totale sans engagement. En revanche, si vous privilégiez l'accompagnement d'un service client complet, la téléphonie fixe et les économies sur votre forfait mobile, la Bbox fit reste la solution de sérénité par excellence.