Aujourd'hui, on vous présente la Bbox fit de Bouygues Télécom, proposée à 19,99 €/mois pendant 1 an puis à 32,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Elle inclut :

Des débits de jusqu’à 400 Mb/s en symétrique,

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Bouygues Telecom vous permet d’accéder à Internet à votre domicile dès la souscription soit en vous fournissant une clé 4G avec 200 Go, soit en ajoutant cette enveloppe à votre forfait si vous êtes déjà client mobile chez Bouygues Telecom.

De plus, l’opérateur s'engage à rembourser jusqu'à 100 euros de frais de résiliation de votre ancien fournisseur.

Depuis l'application, Bouygues Telecom vous propose également un diagnostic de votre réseau WiFi pour connaître l'emplacement idéal de votre box dans votre domicile.

Découvrir la Bbox fit à 19,99 €/mois pendant 1 an puis à 32,99 €/mois

Voici quelques autres box fibre sans décodeur (ou seulement en option) chez les concurrents :