L'intégration de La Poste Telecom au sein de Bouygues Telecom a débuté et s'effectue de manière progressive jusqu'en 2027, date à laquelle les clients de La Poste Telecom basculeront sur le réseau de Bouygues Telecom sur le plan technique.

Il était en outre prévu le lancement d'une offre commerciale fixe par La Poste Mobile d'ici la fin de cette année. Elle se dévoile aujourd'hui dans le cadre d'une offre portant le nom de Bbox La Poste Mobile.

Un atout pour cette offre en fibre optique est de profiter d'une commercialisation via quelque 6 000 bureaux de poste partout en France. « Il s'agit d'une étape importante dans le partenariat stratégique initié fin 2024 entre Bouygues Telecom et La Poste Mobile », commente Benoît Torloting.

Le directeur général de Bouygues Telecom ajoute que les deux groupes « réaffirment leur engagement à rapprocher la technologie de tous les Français ».

Bbox Connect, Access, Privilège ou Excellence

Les offres Bbox La Poste Mobile sont déclinées en quatre propositions avec engagement de 12 mois. À 29,99 € par mois, Bbox Connect est l'offre fibre sans TV avec Bbox Wi-Fi 6, un débit descendant de jusqu'à 1 Gbit/s et montant de jusqu'à 700 Mbit/s, ainsi que les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et vers plus de 110 destinations à l'international.

Avec la TV (plus de 180 chaînes) et décodeur TV 4K Android, Bbox Access s'aligne sur le tarif et les débits de Bbox Connect, mais se contente d'une Bbox Wi-Fi 5. Elle reprend également les appels illimités vers les fixes en France et vers les fixes de plus de 110 pays.

À 34,99 € par mois, ou plutôt actuellement 27,99 € par mois, Bbox Privilège récupère une Bbox Wi-Fi 6, tout en bénéficiant d'une hausse des débits à respectivement 2 Gbit/s et 900 Mbit/s. Les parties téléphonie et TV sont identiques à Bbox Access, si ce n'est l'enregistreur TV 100h inclus (sans surcoût),

Dans le haut du panier, c'est la Bbox Excellence à 43,99 € par mois pour une connexion fibre optique à jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et jusqu'à 1 Gbit/s en montant. La Bbox est Wi-Fi 7 et avec un répéteur Wi-Fi 7 sur demande, tandis que le décodeur TV (Android) est 4K HDR.

Pour Bbox Excellence, ce sont les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays, ainsi que vers les mobiles en France, en Europe et en Suisse. À noter également le WiFi garanti (clé 4G sur demande).

Pas de guerre des prix

Les frais de mise en service et de résiliation sont de 48 € et 69 €. Manifestement, l'offre Bbox La Poste Mobile ne joue pas la carte des prix véritablement agressifs pour se démarquer. Elle semble surtout miser sur un service de proximité avec les bureaux de poste.