À destination des entreprises (TPE et PME), la nouvelle Bbox Pro de Bouygues Telecom est la Bbox Pro Évolutive. Pour le système d'exploitation et des fonctionnalités techniques, l'opérateur souligne un développement en France par les équipes de Bouygues Telecom Pro.

Une Bbox XGS-PON, Wi-Fi 7 et avec back-up 4G

Nativement XGS-PON, la Bbox Pro Évolutive propose un débit de jusqu'à 2 Gbit/s en fonction de l'éligibilité, avec la possibilité d'atteindre des débits symétriques allant jusqu'à 8 Gbit/s en option (10 € HT/mois).

Avec un positionnement vertical des antennes pour une diffusion optimale du signal, la Bbox Pro Évolutive le profite d'une connectivité Wi-Fi 7 tri-bandes. Il n'y a ainsi pas d'impasse sur les bandes de fréquences pour le Wi-Fi 7.

Pour la continuité de service, la box intègre nativement et automatiquement une connexion de secours 4G illimitée. Ce back-up 4G ne nécessite aucune installation ou câblage supplémentaire pour le maintien de l'Internet et de la téléphonie en cas de problème sur la liaison fibre optique.

Un Assistant Vocal Intelligent en option

Afin de faciliter le quotidien professionnel, la Bbox Pro Évolutive comprend également des innovations, notamment l'Assistant Vocal Intelligent. Disponible en option et prévu pour le premier trimestre 2026, cet outil multilingue a été développé en partenariat avec un spécialiste de l'IA conversationnelle.

L'Assistant Vocal Intelligent agit à la manière d'un standard vocal optimisé par l'IA, capable de prendre des appels et de renseigner les clients en langage naturel sur des informations clés (horaires, services). Il peut aussi filtrer les appels et les transférer vers d'autres lignes si besoin.

Le souci de la cybersécurité

En matière de cybersécurité, la nouvelle Bbox Pro embarque la solution bSecure Protection PC & mobile, un EDR (Endpoint Detection and Response) prévu début 2026 pour une protection renforcée des serveurs, PC et terminaux mobiles.

Bouygues Telecom met en avant une technologie testée avec Crowdstrike et capable de détecter tout comportement anormal. Un accompagnement est assuré, tandis que des experts supervisent et analysent les incidents en temps réel.

D'autres options de sécurité comprennent la Navigation sécurisée (10 € HT/mois pour 5 utilisateurs) et le VPN Nomade.

À partir de 49,99 € HT par mois

Avec une conception sans ventilateur gage de silence, la Bbox Pro Évolutive est actuellement proposée à partir de 49,99 € HT/mois. La douloureuse peut toutefois grimper en flèche en raison de la multitude d'options payantes.