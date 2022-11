Au mois d'avril dernier, Bouygues Telecom a ajouté une nouvelle carte Wi-Fi pour le modem-routeur de son offre haut de gamme Bbox ultym en fibre optique afin d'apporter la compatibilité Wi-Fi 6E. Aujourd'hui, l'opérateur reparle de Wi-Fi 6 dans le cadre d'un nouveau modem-routeur Bbox.

Cette nouvelle box Internet Wi-Fi 6 se destine à l'offre Bbox must en fibre optique dans le milieu de gamme. En soulignant qu'elle est également de la partie pour Bbox must avec Smart TV. L'offre d'entrée de gamme Bbox Fit reste de son côté en Wi-Fi 5.

Quoi qu'il en soit, Bouygues Telecom parle de la démocratisation du Wi-Fi 6 et vante en outre la première box Internet du marché français certifiée Green Product Mark par TÜV Rheinland. De quoi mettre en avant son éco-conception.

À l'heure des éco-gestes

Parmi quelques éléments saillants, le nouveau modem est composé au minimum de 90 % de plastique recyclé sans substances halogénées. Son poids a été réduit de 37 % par rapport à la précédente génération de box Wi-Fi 6. Sa consommation électrique diminue de l'ordre de 18 %, selon un calcul qui se base sur un protocole de mesure de l'Arcep en cours de finalisation.

L'enveloppe extérieure du modem est promise durable avec une texture pour réduire les rayures. Pour éviter une fausse note, un soin a été apporté à la réparabilité, au reconditionnement et au recyclage en fin de vie avec un assemblage par des clips et sans colle, tandis que l'emballage répond aussi à une démarche d'éco-conception.

Disponibilité et prix (en hausse)



Avec le design vertical pour la diffusion optimale du Wi-Fi et l'orientation des antennes, la nouvelle Bbox Wi-Fi 6 est proposée à partir d'aujourd'hui pour les clients qui souscrivent à l'offre Bbox must fibre et sa version Smart TV.

L'offre Bbox must fibre est au prix de 24,99 € par mois pendant un an, puis 41,99 € par mois avec engagement d'un an (41,99 € par mois avec engagement de 24 mois pour l'offre Bbox must Smart TV). C'est au passage une hausse de 1 € par mois. Les débits sont de jusqu'à 1 Gbit/s en descendant (download) et 700 Mbit/s en montant (upload).

Le cas échéant, des répéteurs Wi-Fi 6 sont disponibles en option avec des frais de location de 5 € par mois par répéteur et dans la limite de deux répéteurs.