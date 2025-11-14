En mettant l'accent sur le suivi de la saison des sports d'hiver en direct, et dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de Milano Cortina 2026, Bouygues Telecom annonce l'accès gratuit aux chaînes Eurosport.

Cette gratuité est en vigueur jusqu'au 15 décembre prochain. L'offre est disponible sur téléviseur et via l'application B.tv. Avec la Bbox TV, il suffira de se rendre sur les canaux 55 et 56, sans aucune démarche particulière à effectuer.

" Les passionnés pourront vibrer devant les compétitions des athlètes français, tels que Clément Noël et Perrine Laffont ", écrit Bouygues Telecom dans une communication.

Pas seulement pour les sports d'hiver

Hormis le ski alpin, le saut à ski, le biathlon et autres disciplines des sports d'hiver, les adeptes de cyclisme, de tennis ou encore de handball pourront également trouver matière à satisfaction avec la Coupe du monde de cyclo-cross, les Nitto ATP Finals et la Ligue des Champions de handball.