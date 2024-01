Spécialiste de la santé connectée, la marque française Withings profite à son habitude du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas pour dévoiler une grosse nouveauté. Cette année, il s'agit de BeamO qui est un dispositif pour réaliser un bilan de santé à domicile.

Doté d'un écran d'affichage, l'appareil est multiscope. Il mesure la température corporelle par le biais d'une analyse de l'artère temporale, effectue des électrocardiogrammes, évalue la saturation en oxygène dans le sang et fait office de stéthoscope, afin de surveiller le cœur et les poumons.

En plus des ondes lumineuses pour l'analyse et l'interprétation de la température et de la circulation sanguine, des ondes acoustiques de la poitrine ou du dos sont capturées à l'aide d'un disque piézoélectrique, puis exploitées.

Des produits de Withings en une seule proposition

Avec adaptateur USB-C vers prise jack, BeamO permet d'écouter les résultats de l'auscultation par le stéthoscope, avant de les transférer, stocker et partager dans l'application Withings. Lors d'une téléconsultation, une diffusion audio peut se faire directement auprès d'un praticien de santé.

BeamO a l'avantage de réunir plusieurs appareils de santé en un seul. Selon Withings, " BeamO effectuera un bilan de santé 4-en-1 de la température corporelle, de la santé cardiaque et pulmonaire en moins d'une minute. "

Le propos est de mesurer à domicile les principaux paramètres vitaux qui sont généralement évalués lors de visites médicales, et de détecter des signes précurseurs de potentiels problèmes de santé. Pour Withings, le BeamO est ainsi le " nouveau thermomètre " du futur pour équiper chaque foyer, et un " appareil multiscope révolutionnaire. "

Vers un prix de 250 euros en France

L'objectif de Withings est de lancer BeamO en juin prochain, en fonction de l'obtention du feu vert des autorités sanitaires pour en faire un dispositif médical à part entière.

Pouvant être utilisé par jusqu'à huit personnes à la fois d'un même foyer, il devrait être commercialisé au prix de 249,95 € en Europe.