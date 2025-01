L'intelligence artificielle prend place dans presque tous les appareils électroniques et les robots de piscine profitent de cette tendance pour franchement se moderniser et gagner en efficacité.

Loin des systèmes s'entortillant dans leur tuyau, passant toujours au même endroit et devant être régulièrement secourus, les robots de piscine modernes sont sans fil, capables de se repérer et d'organiser leur tournée de nettoyage de façon optimisée.

Le fabricant Beatbot profite du salon CES 2025 de Las Vegas pour présenter sa gamme de robots de piscine AquaSense 2 et son modèle le plus abouti, l'AquaSense 2 Ultra.

La série de robots piscine profite d'innovations comme le fonctionnement sans fil grâce à ses moteurs et ses chenilles lui permettant de nettoyer le fond de la piscine, mais aussi les parois et la ligne d'eau.

Outre ses trois années de garantie, Beatbot va un peu plus loin que d'autres marques en obtenant une certification TÜV Rheinland concernant le respect de la vie privée et le traitement des données des utilisateurs, renforçant la relation de confiance et de sécurité.

AquaSense 2 Ultra, la puissance du nettoyage, la force de l'IA

La nouvelle gamme AquaSense 2 se compose de trois modèles. Le fleuron de la série est donc le robot piscine AquaSense 2 Ultra qui se présente comme le premier robot piscine IA 5 en 1.

Equipé d'une caméra IA, de capteurs infrarouges et ultrasoniques, il exploite un système de cartographie HybridSense utilisant l'intelligence artificielle pour assurer le nettoyage complet et précis de la piscine.

Cela lui permet de planifier des trajets pour passer sur toute la surface et améliorer l'efficacité du nettoyage, quelle que soit la configuration du bassin (rectangulaire, arrondi, entre les deux...).

L'AquaSense 2 Ultra est également équipé d'un système de filtration hautement performant, avec clarification de l'eau et des capacités de filtration quatre fois plus rapide que les systèmes de filtration classiques.

Parmi les fonctions IA avancées, il y a la détection de débris après cycle de nettoyage pour éliminer spécifiquement ce qui a pu échapper au robot, la planification multi-niveau et la fonction Smart Surface qui fait flotter le robot une fois le nettoyage terminé pour une récupération facile. Tout est pensé pour une utilisation simplifiée et sans prise de tête.

AquaSense 2 et 2 Pro, les alliés efficaces de l'entretien de la piscine

Beatbot propose également le robot piscine AquaSense 2 Pro, avec lui aussi une capacité de nettoyage 5 en 1, une programmation possible depuis l'application mobile et un système de clarification de l'eau.

Il possède aussi la fonction Smart Surface et utilise ses neuf moteurs alimentés par une batterie de 13400 mAh pour assurer jusqu'à 5 heures de nettoyage de fond, 5 heures de nettoyage des parois ou 11 heures de nettoyage de surface.

L'AquaSense 2 est un robot de piscine 3 en 1 nettoyant fond, parois et ligne d'eau avec une puissante pompe d'aspiration de 200W et un système de planification d'itinéraire.

Il offre la capacité Smart Surface et sa batterie de 10 000 mAh assure jusqu'à 4 heures de nettoyage du sol de la piscine.

Tous les modèles sont sans fil et la recharge passe par un dock qui évite d'avoir à gérer des connecteurs (et leur cache étanche) et des câbles. Les trois modèles seront en démonstration sur le salon CES 2025 de Las Vegas.