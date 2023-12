Après un buzz important, l'application Beeper Mini a cessé de fonctionner... Il s'agissait pourtant d'une application de messagerie particulièrement ingénieuse qui visait, comme l'avait proposé Nothing Chats, à permettre aux utilisateurs d'Android de profiter des fonctionnalités d'iMessage, la messagerie propriétaire d'Apple sous iOS.

L'idée était de permettre aux utilisateurs d'iPhone et Android de profiter chacun des avantages liés à iMessage, alors même qu'Apple fait tout pour verrouiller son application et la rendre exclusive...

On avait déjà vu Nothing, la marque de Carl Pei tenter l'opération avec Nothing Chat en passant par un service tiers se chargeant de convertir les formats des messages pour qu'ils soient lisibles des deux côtés.

Beeper Mini était ainsi arrivée sur Android, sous l'impulsion d'un étudiant de 16 ans. L'application se vantait ainsi d'utiliser le protocole officiel du système de messagerie d'Apple...

Situation qui n'a pas vraiment plu à Apple qui a fait pression ce week-end pour bloquer les techniques mises en place par Beeper Mini, notamment l'utilisation de faux identifiants permettant d'accéder aux fonctionnalités de la messagerie. Apple n'a pas demandé à Beeper Mini de fermer son service, mais la faille qu'exploitait l'application a simplement été colmatée, laissant à la porte les utilisateurs d'Android.

Dans les faits, l'application Beeper Mini redirigeait les messages des utilisateurs vers les serveurs d'Apple avant de les renvoyer vers les destinataires. La technique est intéressante, d'autant qu'elle ne fait intervenir aucun convertisseur tiers, et que les messages profitent ainsi du chiffrement de bout en bout d'Apple.