C'est un réseau social qui ne vous parle peut-être pas encore, et c'est avant tout parce qu'il séduit actuellement surtout les jeunes utilisateurs : BeReal connait un succès croissant avec un large coup de projecteur en ce début d'année.

Créé en 2020 par deux Français (Alexis Barreyat et Kévin Perreau), BeReal a réussi l'exploit de se démarquer des géants Facebook, TikTok, Instagram et autres, notamment en misant sur le partage d'expériences plus proches de la vie réelle.

BeReal s'articule autour d'une fonctionnalité unique : partager deux photos prises simultanément avec les caméras arrière et frontales de son téléphone, en moins de deux minutes et à un moment aléatoire chaque jour. L'objectif est de capturer ainsi une petite tranche de vie réelle, le quotidien des utilisateurs, sans filtres, sans artifices ou mise en scène. L'utilisateur peut choisir ou non de partager les photos, mais il n'a que 2 minutes pour se décider sans quoi les clichés sont perdus.

L'application a été créée à l'Ecole 42, la fameuse école du numérique de Xavier Niel, elle a pris son envol grâce à une levée de fonds de 30 millions de dollars soutenue par Andreessen Horowitz. Le réseau a connu une grande popularité aux USA en premier lieu, puis au Royaume-Uni avant de revenir en France.

En 2022 l'application profite d'une nouvelle levée de fonds de 85 millions de dollars, lui permettant de se hisser en tête des téléchargements de lApple App Store aux USA, et de se positionner favorablement sur le Google Play Store. Fin 2022, la startup atteint une valorisation de 600 millions de dollars.

L'approche plus authentique et loin des artifices des réseaux sociaux américains ou asiatiques séduit de plus en plus les jeunes, qui font fi des quelques soucis techniques rencontrés par l'application.

Le succès de BeReal est tel que la concurrence s'organise pour copier sa fonctionnalité principale : Instagram, TikTok et Snapchat ont à leur tour déployé des fonctionnalités de capture simultanée des différents capteurs des appareils.