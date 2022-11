Bethesda cache bien son jeu : le studio a multiplié les sorties d'envergure ces dernières années et cela n'empêche pas le studio de plancher sur plusieurs projets originaux.

Ainsi, l'année prochaine devrait être l'occasion d'enfin mettre la main sur Starfield, une expérience spatiale qui s'annonce particulièrement ambitieuse. Mais on apprend qu'il ne s'agissait pas de la seule nouvelle franchise en préparation du côté de Bethesda.

Une franchise en développement depuis plus de 4 ans

Ben Jones, directeur créatif de ZeniMax Online Studios a ainsi évoqué le fait que Bethesda planchait depuis 4 années déjà sur la création d'une nouvelle franchise encore totalement inconnue des joueurs. Il s'agit d'un titre d'envergure qui profite d'une équipe interne de quelque 50 développeurs pour un total de 200 personnes plus largement impliquées.

On se souvient que l'énorme Leak de Nvidia l'année dernière faisait mention d'un certain "project Kestrel" du côté de Bethesda, sans que plus d'informations ne soient partagées.

Aucun indice supplémentaire n'a été partagé à ce jour et il faudra certainement attendre le lancement de Starfield pour que Bethesda évoque plus largement son nouveau projet. En attendant, les paris sont ouverts.