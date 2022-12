En juillet dernier et suite au départ de plusieurs cadres au sein d'Ubisoft sur fond de harcèlement sexuel, l'éditeur annonçait que le projet Beyond Good & Evil 2 était maintenu. Malheureusement, la communication autour du titre en était restée là.

Finalement, c'est l'insider Tom Henderson qui nous apporte des nouvelles du titre, et autant dire qu'elles ne sont pas glorieuses.

Rappelons ainsi que Beyond Good & Evil 2 est en développement depuis plus de 14 ans désormais, et qu'il devient ainsi l'un des titres au développement le plus long de l'histoire... Il pourrait même devenir LE titre au développement le plus long puisque selon les dernières informations partagées, le développement du titre ne serait qu'à un stade très peu avancé.

Selon Tom Henderson, le peu que l'on a pu voir du jeu en 2018 aurait été mis de côté et le titre repris de zéro. Actuellement, le développement serait au point mort et la base produite serait très pauvre, digne d'un projet lancé il y a moins d'un an.

L'insider évoque ainsi un jeu qui donne l'impression de tourner avec une configuration graphique très basse, des planètes quasi vides, le tout étant à des années-lumière de la présentation de 2018.

Le développement du jeu serait on ne peut plus chaotique, une situation renforcée depuis le départ de Michel Ancel, créateur de la licence. Malgré tout, Ubisoft souhaite toujours soutenir le développement du jeu et lui laisser le temps de se peaufiner quitte à attendre encore quelques années. Finalement, Beyond Good & Evil 2 pourrait ne pas sortir avant 4 à 5 ans dans le meilleur des cas...