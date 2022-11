Commençons avec l'imprimante 3D FLSun V400 qui est une imprimante de type Delta.

Elle dispose d'un volume d'impression de 300 mm de diamètre pour 400 mm de hauteur. Elle propose la reprise d'impression après coupure, un écran couleur tactile de 7 pouces, et un extrudeur en direct drive pour un meilleur contrôle de l'extrusion. La buse peut monter jusqu'à 300°C prenant en compte beaucoup de matériaux.

Sur Cafago, l'imprimante 3D FLSun V400 est disponible au prix réduit de 771 € avec le code CC6588 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Passons au graveur laser Atomstack S20 Pro qui est à prix réduit chez Cafago.

Le graveur laser met à disposition une surface de gravure / découpe de 400 x 400 mm. Il est doté d'un module laser de 20 W qui offre une précision de gravure de 0,01 mm protégé par un couvercle de protection qui filtre 97 % de la lumière ultraviolette pour protéger vos yeux. Il peut couper jusqu'à 15 mm d'épaisseur.

Au niveau de ses capacités, le graveur est capable de découper du carton, de la planche de bois, du tissu non tissé, de l'acrylique, de la planche en plastique mince ou encore de l'éponge, mais il peut également graver sur du bois, du carton, du plastique, du bambou, du cuir ou de l'acier inoxydable. Pour finir, il est accompagné d'un air assist.

Sur le site de Cafago, le graveur laser Atomstack S20 Pro est au prix réduit de 760 € au lieu de 879 € avec le code de réduction CC6525 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec l’imprimante 3D Creality Ender-3 S1 qui est accompagnée d'un bon de réduction sur Cafago.

Cette dernière offre un volume d’impression de 220 x 220 x 270 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm. Elle est pourvue d'une alimentation intégrée dans le corps de l'imprimante. De plus, elle intègre une extrudeuse directe à double engrenage.

L'imprimante 3D est dotée d'une carte mère silencieuse 32 bits et d'un écran couleur contrôlé par une molette. L'imprimante permet de reprendre l’impression lors d’une coupure de courant.

L’imprimante 3D Ender-3 S1 est au prix réduit de 310 € avec le coupon DE59 et la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons avec le vélo à assistance électrique Bezior M1 qui est en vente flash.

Le vélo de ville possède deux roues de 27,5 x 2,20 pouces. Il est composé d'une structure en aluminium qui permet de supporter une charge de 120 kg au maximum. Il est doté d'un moteur de 250 W qui offre une vitesse de croisière de 25 km/h et prend des pentes de 35°. Le Bezior M1 est pourvu d'une batterie de 12,5 Ah offrant une autonomie de 80 km. Il est également équipé d'un dérailleur de la marque Shimano qui vous offre 7 vitesses, et d'un écran LCD qui affiche diverses informations et est doté de la certification IP54.

Le vélo de ville Bezior M1 est au petit prix de 637 € avec le code TCM1 et la livraison gratuite rapide depuis l'Allemagne via UPS.

Notez également que le 11.11 debarque également chez Tomtop avec jusqu'à 70% de réduction avec un accès anticipé des aujourd'hui.