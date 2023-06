Si beaucoup d'entre nous connaissent Microsoft pour ses différentes versions de Windows, la découverte de la marque auprès des plus jeunes se fait désormais via la division Xbox orientée vers les jeux vidéo.

Au fil des années, l'activité jeux vidéo de Microsoft s'est affirmée pour devenir un pilier majeur du groupe. C'est finalement au début des années 2000 que Bill Gates lance la première console de jeux du groupe avec la Xbox afin notamment de contrer la montée en puissance de Sony et de sa PlayStation 2. Alors que Sony présentait sa machine comme un outil capable de remplacer les ordinateurs, Microsoft lance sa machine en promettant qu'elle tournerait sous Windows...

Bill Gates : ce "gamer" insoupçonné

Finalement, la Xbox sort sans Windows et Bill Gates est furieux, il n'hésite pas à a critiquer sa propre console et on ne l'a jamais véritablement vu s'associer à Xbox autrement que pour parler des pendants hérités de Windows de la machine.

On se demandait alors finalement si ce dernier était vraiment intéressé par le jeu vidéo en général... Jusqu'à ce que l'on apprenne qu'il souffrait presque d'une forme d'addiction au démineur...

Sur son propre blog, Bill Gates a déclaré que plus jeune, il jouait beaucoup aux jeux d'arcade et qu'il était plus particulièrement doué à Tetris. Plus récemment, il aurait commencé à jouer à des jeux de bridge en ligne et à d'autres jeux comme Spelling Bee ou variantes de Wordle. Il termine en indiquant que "la définition d'un joueur se veut de plus en plus large et inclusive, aussi serait-il juste de commencer à m'appeler ainsi".