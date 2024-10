L'offre est pour le moins séduisante : 2 billets d'entrée adultes pour le célèbre parc d'attractions Disneyland Paris pour seulement 9,99€ contre les 260 euros traditionnellement demandés... Une offre évidemment trop belle pour être vraie et qui peut vous attirer bien des ennuis...

C'est ce type de carotte qui est utilisée pour cibler les Français au fil d'une nouvelle campagne de phishing.

Tout commence par un email proposant cette offre aguicheuse avec un lien invitant l'utilisateur à retirer ses billets. Lien qui renvoie vers une page qui reprend les visuels du site officiel de Disneyland afin de rassurer la victime.

Un compte à rebours met alors la pression : l'offre n'est disponible que pour quelques minutes et il faut se décider rapidement pour dégainer sa carte bancaire et procéder à l'achat... De faux commentaires sont également là pour rassurer un peu plus les victimes...

À la clé, il n'y a évidemment aucun billet pour le parc, et seulement une tentative de récupération de données bancaires avec de possibles détournements de fonds.