Le moteur de recherche Bing dévoile une recherche dite générative. Elle utilise l'IA générative pour des réponses plus complètes à la place des habituelles listes de liens. Microsoft parle d'une combinaison entre le socle des résultats de recherche de Bing et la puissance de modèles de langage, à la fois petits (SLM) et grands (LLM).

" La nouvelle expérience comprend la requête de recherche, examine des millions de sources d'information, fait correspondre dynamiquement le contenu et génère des résultats dans une nouvelle présentation générée par l'IA pour répondre plus efficacement à l'intention de la requête de l'utilisateur. "

Néanmoins, cette nouveauté ne concerne pour le moment qu'un nombre réduit de requêtes, ce qui pourrait permettre d'éviter des erreurs de jeunesse. Elle va encore être affinée et son impact sur le trafic vers les sites sera scruté de près. Pour le moment, Microsoft veut croire qu'il n'y a pas d'incidence délétère sur le nombre de clics vers les sites web… comme le disait Google avec AI Overviews.

Sauf que les places seront inévitablement chères, même si les résultats de recherche usuels sont conservés et que le nombre de liens sur lesquels cliquer est globalement revu à la hausse.

Beaucoup d'informations pour une requête

Un exemple donné est celui d'une recherche " What is a spaghetti western? " Pour répondre à cette question sur ce qu'est un western spaghetti, la recherche générative de Bing propose un résumé des résultats concocté par l'IA à gauche de l'écran, tandis que les résultats traditionnels sont sur la droite.

Dessous le résumé, il apparaît d'autres contenus basés sur l'IA générative qui explorent le sujet plus en détail pour une réponse très complète, voire trop complète en fonction de certaines attentes. À chaque fois, les sources sont mentionnées et avec les liens idoines.

Avec un autre exemple (ci-dessus) sur l'espérance de vie des éléphants, Microsoft souligne les éléments essentiels de la recherche générative de Bing.