S'appuyant sur des modèles de langage comme GPT-4 d'OpenAI, le nouveau moteur de recherche Bing de Microsoft animé par l'IA passe à l'étape supérieure. Une liste d'attente n'est plus nécessaire pour expérimenter Bing Chat.

L'accès n'est donc plus limité pour la préversion (Open Preview), même si un compte Microsoft demeure un passage obligé. Sur ordinateur, le test implique d'utiliser le navigateur Microsoft Edge, alors que l'application Bing fait l'affaire sur mobile (outre Microsoft Edge).

Microsoft en profite pour annoncer l'introduction de réponses plus riches et plus visuelles, avec des tableaux et graphiques, et une nouvelle mise en forme. La récente intégration de la génération d'image grâce aux modèles DALL-E d'OpenAI n'est par ailleurs plus uniquement cantonnée à des prompts en anglais.

L'historique attendu arrive

L'historique des conversations, qui faisait cruellement défaut entre les sessions, va désormais être de la partie. Ultérieurement, il permettra de revenir sur n'importe quelle conversation pour en reprendre le fil, et sera exploité afin de davantage personnaliser les réponses.

Pour des possibilités multimodales (une capacité de GPT-4), la recherche visuelle pourra se faire avec des images soumises par l'utilisateur et dans le but de trouver des contenus connexes sur le Web.

Avec son copilote d'IA pour le Web, Microsoft Edge sera en mesure de résumer des documents longs, dont des pages web et des PDF entiers.

Actions et plugins tiers

Au cours des prochaines semaines, un gros ajout sera une fonctionnalité Actions dans Bing Chat et Edge (Bing Actions ou Edge Actions). L'IA pourra réaliser des tâches en moins d'étapes, sans besoin pour l'utilisateur de jongler entre des sites, par exemple pour regarder un film. Microsoft ne détaille toutefois pas les partenaires impliqués.

Bientôt, des plugins tiers seront intégrés dans l'expérience proposée avec Bing Chat. Un changement qui est de nature à créer une plateforme pour les développeurs et qui s'inscrit dans une stratégie similaire à celle d'OpenAI avec les plugins ChatGPT.

Microsoft évoque la réservation d'un restaurant avec OpenTable, des réponses à des questions scientifiques et mathématiques complexes avec Wolfram|Alpha.