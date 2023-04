Début février, Microsoft a donné le coup d'envoi de la preview du nouveau Bing. Il propose un agent conversationnel qui s'appuie sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI. Ce dernier est intégré grâce à un modèle Prometheus de Microsoft.

L'association de GPT-4 et de Prometheus implique des mesures spécifiques d'encadrement, en plus de l'accès aux informations de Web. Cela permet notamment d'interagir en langage naturel avec un moteur de recherche et le nouveau Bing cite ses sources.

D'après des chiffres du cabinet d'analyse Similarweb et à date du 22 mars, l'ajout de l'IA générative a permis au trafic de Bing.com d'augmenter de 15,4 % sur les sept derniers jours. Dans le même temps, le trafic de Google.com a baissé de 2,4 %.

Bing progressait aussi avant

Les chiffres ne prennent en compte que les domaines principaux utilisés par les moteurs de recherche Bing et Google, pas les sous-domaines, ni maps.google.com par exemple. Sur les 28 derniers jours, le trafic de bing.com a augmenté de 13,6 % et celui de google.com a diminué de 2,8 %.

Hormis l'effet de l'arrivée de l'IA issue du partenariat en Microsoft et OpenAI, Similarweb souligne que " Bing a enregistré des gains mensuels progressifs de 10 % d'une année sur l'autre au cours des deux dernières années. " C'était principalement aux dépens de Google.

Afin de mieux mettre les choses en perspective, le trafic de bing.com a augmenté de 9 % sur le mois de février et celui de google.com a baissé de 3,1 %. En février 2022 et du temps de l'ancien Bing, le trafic de bing.com était en hausse de 8,6 % et celui de google.com accusait une baisse de 0,3 %.

Google conserve une large avance

Similarweb écrit que le moteur de recherche Google reçoit toujours de l'ordre de 82 fois plus de trafic vers le domaine principal google.com, en comparaison au moteur de recherche de Microsoft sur le domaine bing.com.

Un autre point mis en avant par Similarweb est que si le trafic vers bing.com augmente rapidement, ce n'est pas autant que le trafic vers le site de ChatGPT (chat.openai.com).