Avec les résultats du moteur de recherche Bing, les liens de cache ont disparu et ce n'est pas un bug. " Internet a évolué vers une meilleure fiabilité et de nombreuses pages ne sont pas optimisées pour l'affichage en cache. "

L'équipe Webmaster de Microsoft Bing justifie en quelque sorte le caractère obsolète des liens de cache, et précise que les éditeurs de sites peuvent toujours avoir accès au contenu indexé par Bing via l'inspection d'URL dans Bing Webmaster Tools.

Outre un moyen de pallier des ressources temporairement inaccessibles, la version en cache des pages web peut s'avérer utile dans le cadre d'une recherche de modifications apportées à un contenu, ou encore en matière d'optimisation du référencement naturel.

Comme le moteur de recherche Google

La décision pour le moteur de recherche Bing ne fait pas que des heureux, d'autant qu'elle s'inscrit dans la lignée d'une même décision prise quelques mois auparavant par le moteur de recherche Google.

Pour la suppression de l'une de ses plus anciennes fonctionnalités, Google avait également justifié une plus grande fiabilité d'internet. " Les liens de cache avaient pour but d'aider à accéder aux pages à une époque où il n'était souvent pas possible de compter sur le chargement d'une page. De nos jours, les choses se sont grandement améliorées. "

Désormais, la Wayback Machine de l'Internet Archive est plus que jamais une solution de secours à envisager afin de consulter d'anciennes versions de pages web.