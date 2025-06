Aux côtés de Bing Image Creator, Microsoft propose désormais Bing Video Creator afin de transformer des idées exprimées dans des prompts textuels non plus en images, mais en vidéos. Une génération par IA qui s'appuie sur le modèle Sora d'OpenAI.

L'outil permet d'accéder gratuitement à Sora en faisant l'économie d'un abonnement payant à ChatGPT. « Bing Video Creator incarne nos efforts pour démocratiser la puissance de la génération vidéo par IA. Nous pensons que la créativité doit être simple et accessible pour vous aider à trouver des réponses », écrit Microsoft.

Pour le moment, Bing Video Creator est uniquement déployé sur l'application mobile Bing, mais il est ultérieurement prévu une arrivée sur ordinateur et avec Copilot Search. Une connexion à un compte Microsoft est nécessaire.

Une génération par IA de vidéos courtes

Les vidéos générées par Bing Video Creator sont limitées à une durée de 5 secondes. Elles sont créées dans un format 9:16 susceptible de convenir à une publication sur des plateformes de vidéos courtes comme TikTok ou YouTube Shorts. Le support pour des vidéos au format 16:9 sera « bientôt disponible ».

Il est possible de mettre en file d'attente jusqu'à trois générations de vidéos simultanément. Les utilisateurs bénéficient de 10 créations rapides afin de pouvoir générer des vidéos en quelques secondes. Les vidéos suivantes seront générées à une vitesse standard (plusieurs minutes).

De la même manière que Bing Image Creator, il est possible d'échanger des points Microsoft Rewards pour continuer de profiter de la vitesse rapide à l'issue des dix premières créations. Pour chaque génération rapide supplémentaire, c'est un échange de 100 points Microsoft Rewards.

Avec des garde-fous en place

Afin de maximiser la qualité des vidéos générées, Microsoft recommande une description détaillée et spécifique dans les prompts, un langage orienté vers l'action et la mise en scène, et d'indiquer le style de contenu souhaité.

Des garde-fous hérités des protections existantes de Sora d'OpenAI sont en place et renforcés par des mesures additionnelles pour empêcher la génération de vidéos nuisibles ou dangereuses. Des identifiants de contenu basés sur la norme C2PA servent à reconnaître des vidéos générées par l'IA.

Dans l'immédiat, Bing Video Creator pourrait être un moyen pour Microsoft d'attirer davantage d'utilisateurs vers l'application Bing.