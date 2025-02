Récemment, BioWare prenait la parole pour indiquer que Dragon Age The Veilguard avait atteint sa forme finale, et qu'il n'y aurait pas de contenu supplémentaire pour ce dernier, les mauvais résultats du titre ayant entrainé ELectronic Arts dans des coupes budgétaires.

On apprenait également que de nombreux développeurs étaient partis de BioWare pour rejoindre des équipes d'autres studios d'Electronic Arts. BioWare évoquait ainsi des départs temporaires et des effectifs "prétés" pour accélérer certains projets, indiquant au passage ne pas avoir besoin de ce surplus de personnel pour le développement de Mass Effect 5, le jeu étant en préproduction.

Finalement, la situation serait en réalité bien différente et aucun des employés partis de BioWare ne reviendra... Derrière la notion de transfert se cacheraient en réalité des licenciements purs et durs... Et selon Sheryl Chee, scénariste sur le prochain jeu Iron Man, BioWare aurait tout simplement fait partir chacun des membres ayant officié sur Dragon Age, ce qui pourrait également signer la mort de la franchise en elle-même.

Les "prêts" aux autres studios ont finalement été reconsidérés en transferts permanents, assortis de la possibilité, pour les concernés, d'une rupture de contrat. Il leur faudra ainsi repostuler chez BioWare pour un éventuel retour et repasser alors par tout le processus d'embauche.

Au total, ce sont 25 personnes qui se retrouveraient dans cette situation, en marge des départs forcés.