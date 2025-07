Oubliez le Wi-Fi et la 4G. Jack Dorsey vient de lancer Bitchat, une application de messagerie qui s'affranchit totalement d'internet. Le cofondateur de Twitter (aujourd'hui X) a mis au point cette expérimentation basée sur des "réseaux maillés Bluetooth, des relais et des modèles de stockage et de transfert, ainsi que des modèles de chiffrement de messages", comme il l'a expliqué. Concrètement, Bitchat permet une communication chiffrée entre appareils proches, chaque appareil agissant comme un nœud pour étendre le réseau.

Cette technologie offre un avantage de taille : elle est conçue pour fonctionner même lorsque l'internet est volontairement bloqué. Les messages sont stockés uniquement sur l'appareil et disparaissent par défaut, sans jamais transiter par des serveurs centralisés. Ce type de solution a déjà prouvé son utilité, notamment lors des manifestations à Hong Kong en 2019, pour maintenir les lignes de communication ouvertes. Bitchat s'inscrit pleinement dans la vision de communication décentralisée que Jack Dorsey défend depuis longtemps, un domaine qui intéresse de plus en plus le public averti de la tech.

Comment Bitchat étend-elle sa portée malgré le Bluetooth ?

La limite naturelle du Bluetooth est sa portée, souvent autour de 100 mètres pour les dispositifs longue distance. Pourtant, Dorsey affirme que Bitchat parvient à relayer les messages jusqu'à 300 mètres en utilisant le principe des "réseaux maillés" : chaque appareil connecté sert de relais pour les autres. Quand les utilisateurs se déplacent, ils rejoignent et quittent constamment des "clusters" Bluetooth locaux, transmettant les messages d'appareil en appareil, ce qui élimine le besoin de Wi-Fi ou de service cellulaire. L'application permet aussi de créer des discussions de groupe, appelées "rooms" ou salons, qui peuvent être nommées avec des hashtags et protégées par des mots de passe. Une fonction de "stockage et transfert" est également prévue pour les messages destinés aux utilisateurs temporairement hors ligne. Dorsey a déjà annoncé qu'une future version de l'application prendra en charge le Wi-Fi Direct, ce qui devrait encore augmenter la vitesse et la taille du réseau. Une évolution prometteuse pour les communications en milieu dense ou isolé.

Qui peut déjà tester Bitchat et pour quel avenir ?

Bitchat est actuellement disponible en version bêta via TestFlight, la plateforme de test d'Apple. Cependant, l'engouement a été tel que le programme de test a rapidement atteint son maximum de 10 000 utilisateurs. Jack Dorsey a indiqué sur X (anciennement Twitter) que l'application est toujours en cours d'examen avant sa sortie officielle sur l'App Store. Pour les utilisateurs Android, la bonne nouvelle est que le protocole de Bitchat est conçu pour être "agnostique de la plateforme", ce qui signifie qu'un client Android pourrait être développé à l'aide des API Bluetooth LE. Si Bitchat ne remplacera pas WhatsApp ou Telegram pour un usage quotidien, son utilité est indéniable dans des situations spécifiques : trouver des amis lors d'un festival bondé où le réseau est saturé, communiquer pendant des pannes d'internet, ou même rester en contact lors de manifestations où l'accès au web est coupé. Son chiffrement de bout en bout garantit la confidentialité des échanges. C'est une alternative précieuse qui pourrait trouver sa place dans des contextes critiques. Un nouvel espoir pour la liberté d'expression.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Bitchat et comment fonctionne-t-elle sans internet ?

Bitchat est une application de messagerie décentralisée créée par Jack Dorsey. Elle fonctionne via les réseaux maillés Bluetooth : les messages chiffrés sont envoyés directement d'un appareil à l'autre, chaque appareil agissant comme un nœud pour étendre la portée du réseau, sans nécessiter de Wi-Fi ou de service cellulaire.

Quelle est la portée maximale des messages sur Bitchat ?

La portée native du Bluetooth est d'environ 100 mètres au mieux (Bluetooth Classe 1 en valeur théorique). Cependant, Jack Dorsey affirme que Bitchat peut relayer des messages jusqu'à 300 mètres en utilisant d'autres appareils comme des relais au sein du réseau maillé. Des mises à jour futures pourraient inclure le support du Wi-Fi Direct pour augmenter encore la portée et la vitesse.

Dans quelles situations Bitchat est-elle particulièrement utile ?

Bitchat est particulièrement utile dans des situations où la connectivité internet est faible ou inexistante, voire volontairement coupée. Cela inclut les grands événements de masse (festivals), les zones à faible couverture réseau, les pannes d'internet, ou les contextes de surveillance où maintenir des lignes de communication privées est crucial.