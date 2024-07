Avec ses multiples annonces de produits et déjà depuis le début de cette année, Samsung met systématiquement l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle et Galaxy AI. L'ombre de Google n'est jamais très loin grâce à Gemini et jusqu'à son assistant.

Pour le propre assistant Bixby de Samsung… c'est à se demander si ce n'est pas devenu un mot tabou. Bixby n'est quasiment jamais évoqué, du moins dans les gros événements de la marque. Toutefois, il ne faut pas trop vite conclure à son enterrement.

À CNBC, TM Roh, le patron de la division mobile chez Samsung, a indiqué que le groupe va faire progresser Bixby en s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative. En l'occurrence, cet assistant aura recours à un grand modèle de langage développé par Samsung.

Un nouveau Bixby pour cette année

Le lancement de la " refonte " ou version améliorée de Bixby est attendu dans le courant de cette année. Ce pourrait être à l'occasion de l'arrivée de One UI 7, par exemple à l'automne prochain.

Dans le même temps, TM Roh assure que Samsung maintiendra sa stratégie d'ouverture qui consiste à autoriser plusieurs assistants sur ses appareils. Le partenariat particulièrement poussé avec Google ne semble donc pas devoir être remis en cause.

À ce stade, il y a évidemment peu de détails qui sont dévoilés. Pour le moment, Samsung vient en tout cas d'annoncer que Galaxy AI (une initiative d'IA générative plus globale) sera disponible sur 200 millions d'appareils Galaxy cette année. Tout ne sera pas toujours gratuit...