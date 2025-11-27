L'enseigne française confirme son statut de référence en cassant les prix sur l'ensemble de ses rayons : du petit électroménager qui vous facilite la vie aux dernières nouveautés audio et high-tech. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons isolé les pépites affichant entre -35% et -79% de réduction. Voici les offres incontournables de cette édition.

Le Top 3 des remises XXL

S'il ne fallait en retenir que trois, ce seraient ces champions de l'économie. Ces produits affichent les taux de réduction les plus violents de notre sélection.

Bosch Tassimo TAS117E

1. Bosch Tassimo TAS117E (-79%)

C'est l'offre la plus spectaculaire de cette sélection. La célèbre machine à café Bosch Tassimo voit son prix littéralement fondre. Compacte, simple d'utilisation et compatible avec une immense variété de boissons (café, thé, chocolat), elle passe à un tarif dérisoire. C'est le moment idéal pour équiper un bureau, une chambre d'étudiant ou simplement pour remplacer votre vieille cafetière sans vous ruiner.

Friteuse Moulinex Easy Fry Max

2. Friteuse Moulinex Easy Fry Max (-57%)

La cuisine saine et rapide n'a jamais été aussi accessible. La Moulinex Easy Fry Max 5L bénéficie de plus de la moitié de son prix en remise. Avec sa capacité de 5 litres, elle régale toute la famille avec peu ou pas d'huile. Si vous hésitiez encore à passer à l'Air Fryer, cette offre à moins de 60€ pour une grande marque est l'argument décisif.

Philips Hue White & Color

3. Pack Philips Hue White & Color (-55%)

Démarrer une installation domotique coûte souvent cher, sauf aujourd'hui. Ce Pack Découverte Philips Hue est proposé à moins de la moitié de sa valeur réelle. Il contient tout le nécessaire pour transformer l'ambiance de votre intérieur avec des millions de couleurs pilotables au doigt et à la voix. Une réduction de 110€ sur du matériel Philips Hue est une rareté à saisir d'urgence.

Toutes les offres classées par remise (de -35% à -79%)

Voici la liste intégrale des offres les plus aggressives du revendeur , classés de la plus petite à la plus grosse économie réalisée pour ne manquer aucune affaire !

ProduitPrix de basePrix finalÉconomieRemise
Tablette Samsung Tab A9+ 199,99 € 129,99 € 70 € -35%
PC Portable HP OmniBook 5 Flip 999,99 € 649,99 € 350 € -35%
Rasoir Anti-bouloche EssentielB 12,99 € 7,99 € 5 € -36%
Brosse Soufflante Calor Air Shape 139,99 € 89,99 € 50 € -36%
Montre Samsung Galaxy Watch7 309,00 € 199,00 € 110 € -36%
Four Pyro Hisense 549,00 € 299,00 € 200 € -36%
Aspi Laveur Roborock F25 ACE 549,00 € 349,00 € 200 € -36%
Expresso Broyeur Delonghi Dinamica Plus 1099,99 € 649,99 € 400 € -36%
PC Gamer HP Victus 15 1399,99 € 899,99 € 500 € -36%
Four Pyro Whirlpool 599,00 € 379,00 € 220 € -37%
Réfrigérateur Combi LG 949,00 € 599,00 € 350 € -37%
Powerbank Belkin 20 000 mAh 39,99 € 24,99 € 15 € -38%
Support Mural TV Listo 39,99 € 24,99 € 15 € -38%
Imprimante Canon Pixma TS 5351i 79,99 € 49,99 € 30 € -38%
Pied de sol TV EssentielB 79,99 € 49,99 € 30 € -38%
Epilateur Braun Silk-Epil 7 119,99 € 74,99 € 45 € -38%
Station de charge Belkin 3en1 129,99 € 79,99 € 50 € -38%
Blender Moulinex Easy Soup 129,99 € 79,99 € 50 € -38%
Enceinte JBL Charge Essential 2 159,99 € 99,99 € 60 € -38%
Tondeuse Panasonic ER-SB60 159,99 € 99,99 € 60 € -38%
Tablette Lenovo Pack K11 Plus 319,99 € 199,99 € 120 € -38%
Rasoir Philips XP9400/31 399,99 € 249,99 € 150 € -38%
Aspi Robot Ecovacs Deebot T80 799,00 € 499,00 € 300 € -38%
Four Pyro Electrolux SteamBake 799,00 € 499,00 € 300 € -38%
Defroisseur SteamOne 89,99 € 54,99 € 35 € -39%
Enceinte Harman Kardon Aura 4 329,99 € 199,99 € 130 € -39%
Barre de son JBL Bar 1000 1149,00 € 699,00 € 450 € -39%
Brossette Oral-B iO Ultimate Clean 49,90 € 29,99 € 19,91 € -40%
Brosse Oral-B Pro 1 49,99 € 29,99 € 20 € -40%
Sèche-Cheveux Bellissima 49,99 € 29,99 € 20 € -40%
Casque JBL Tune 670 NC 99,99 € 59,99 € 40 € -40%
Ecouteurs JBL Live Pro 2 149,99 € 89,99 € 60 € -40%
Epilateur Braun Silk Epil 9-341 199,99 € 119,99 € 80 € -40%
Centrale Vapeur Philips Perfect Care 499,00 € 299,00 € 200 € -40%
Enceinte Marshall Middleton 299,99 € 179,99 € 120 € -40%
Aspi Robot Roborock Saros 10 1499,00 € 899,00 € 600 € -40%
Robot Pâtissier Smeg 469,99 € 279,00 € 190,99 € -41%
Multiprise EssentielB 6 prises 11,99 € 6,99 € 5 € -42%
Pèse-personne Terraillon 59,99 € 34,99 € 25 € -42%
Clé Strong Leap Android TV 34,99 € 19,99 € 15 € -43%
Caméra TP-Link Tapo C225 99,99 € 39,99 € 60 € -43%
Aspirateur Rowenta Silence Force 349,99 € 199,00 € 150,99 € -43%
Aspi Balai Samsung Jet 85 699,00 € 399,00 € 300 € -43%
Four Pyro Sauter 699,00 € 399,00 € 300 € -43%
Casque JBL Live 775 NC 179,99 € 99,99 € 80 € -44%
Pack Philips Hue Rééquipement 179,99 € 99,99 € 80 € -44%
Pied de sol Adeqwat 179,99 € 99,99 € 80 € -44%
Centrale Calor Pro Express 359,99 € 199,99 € 160 € -44%
Pack Arlo 3 Caméras + Floodlight 519,99 € 289,99 € 230 € -44%
Aspi Laveur Tineco S9 Artist 899,00 € 499,00 € 400 € -44%
PC Samsung Galaxy Book5 360 1799,99 € 999,99 € 800 € -44%
Aspi Laveur Tineco S7 Stretch 649,00 € 349,00 € 300 € -46%
Powerbank Intenso 10000 mAh 24,99 € 12,99 € 12 € -48%
Panier Kitchencook Silicone 24,99 € 12,49 € 12,50 € -50%
Lot 2 paniers Kitchencook 24,99 € 12,49 € 12,50 € -50%
Powerbank Belkin 10 000 mAh 29,99 € 14,99 € 15 € -50%
Casque HyperX Cloud Alpha 99,99 € 49,99 € 50 € -50%
Ecouteurs JBL Tune 245 NC 99,99 € 49,99 € 50 € -50%
Blender Moulinex My Daily Soup 99,99 € 49,99 € 50 € -50%
Friteuse Philips NA211/00 99,99 € 49,99 € 50 € -50%
Routeur TP-Link Deco BE22 (x2) 199,99 € 99,99 € 100 € -50%
CPL Duo TP-Link TL-PGW2445 199,99 € 99,99 € 100 € -50%
Aspi Robot Ecovacs Deebot T50 799,00 € 399,00 € 400 € -50%
Enceinte Focal Theva N3 845,00 € 422,50 € 422,50 € -50%
Four Pyro De Dietrich 899,00 € 449,00 € 450 € -50%
Casque Sennheiser Momentum 4 369,99 € 179,99 € 190 € -51%
Friteuse Moulinex Easy Fry Dual XXL 249,99 € 119,99 € 130 € -52%
Pack Philips Hue W&C Découverte 199,99 € 89,99 € 110 € -55%
Friteuse Moulinex Easy Fry Max 139,99 € 59,99 € 80 € -57%
Bosch Tassimo TAS117E 94,99 € 19,99 € 75 € -79%