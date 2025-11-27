L'enseigne française confirme son statut de référence en cassant les prix sur l'ensemble de ses rayons : du petit électroménager qui vous facilite la vie aux dernières nouveautés audio et high-tech. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons isolé les pépites affichant entre -35% et -79% de réduction. Voici les offres incontournables de cette édition.
Le Top 3 des remises XXL
S'il ne fallait en retenir que trois, ce seraient ces champions de l'économie. Ces produits affichent les taux de réduction les plus violents de notre sélection.
1. Bosch Tassimo TAS117E (-79%)
C'est l'offre la plus spectaculaire de cette sélection. La célèbre machine à café Bosch Tassimo voit son prix littéralement fondre. Compacte, simple d'utilisation et compatible avec une immense variété de boissons (café, thé, chocolat), elle passe à un tarif dérisoire. C'est le moment idéal pour équiper un bureau, une chambre d'étudiant ou simplement pour remplacer votre vieille cafetière sans vous ruiner.
2. Friteuse Moulinex Easy Fry Max (-57%)
La cuisine saine et rapide n'a jamais été aussi accessible. La Moulinex Easy Fry Max 5L bénéficie de plus de la moitié de son prix en remise. Avec sa capacité de 5 litres, elle régale toute la famille avec peu ou pas d'huile. Si vous hésitiez encore à passer à l'Air Fryer, cette offre à moins de 60€ pour une grande marque est l'argument décisif.
3. Pack Philips Hue White & Color (-55%)
Démarrer une installation domotique coûte souvent cher, sauf aujourd'hui. Ce Pack Découverte Philips Hue est proposé à moins de la moitié de sa valeur réelle. Il contient tout le nécessaire pour transformer l'ambiance de votre intérieur avec des millions de couleurs pilotables au doigt et à la voix. Une réduction de 110€ sur du matériel Philips Hue est une rareté à saisir d'urgence.
Toutes les offres classées par remise (de -35% à -79%)
Voici la liste intégrale des offres les plus aggressives du revendeur , classés de la plus petite à la plus grosse économie réalisée pour ne manquer aucune affaire !
|Produit
|Prix de base
|Prix final
|Économie
|Remise
|Tablette Samsung Tab A9+
|199,99 €
|129,99 €
|70 €
|-35%
|PC Portable HP OmniBook 5 Flip
|999,99 €
|649,99 €
|350 €
|-35%
|Rasoir Anti-bouloche EssentielB
|12,99 €
|7,99 €
|5 €
|-36%
|Brosse Soufflante Calor Air Shape
|139,99 €
|89,99 €
|50 €
|-36%
|Montre Samsung Galaxy Watch7
|309,00 €
|199,00 €
|110 €
|-36%
|Four Pyro Hisense
|549,00 €
|299,00 €
|200 €
|-36%
|Aspi Laveur Roborock F25 ACE
|549,00 €
|349,00 €
|200 €
|-36%
|Expresso Broyeur Delonghi Dinamica Plus
|1099,99 €
|649,99 €
|400 €
|-36%
|PC Gamer HP Victus 15
|1399,99 €
|899,99 €
|500 €
|-36%
|Four Pyro Whirlpool
|599,00 €
|379,00 €
|220 €
|-37%
|Réfrigérateur Combi LG
|949,00 €
|599,00 €
|350 €
|-37%
|Powerbank Belkin 20 000 mAh
|39,99 €
|24,99 €
|15 €
|-38%
|Support Mural TV Listo
|39,99 €
|24,99 €
|15 €
|-38%
|Imprimante Canon Pixma TS 5351i
|79,99 €
|49,99 €
|30 €
|-38%
|Pied de sol TV EssentielB
|79,99 €
|49,99 €
|30 €
|-38%
|Epilateur Braun Silk-Epil 7
|119,99 €
|74,99 €
|45 €
|-38%
|Station de charge Belkin 3en1
|129,99 €
|79,99 €
|50 €
|-38%
|Blender Moulinex Easy Soup
|129,99 €
|79,99 €
|50 €
|-38%
|Enceinte JBL Charge Essential 2
|159,99 €
|99,99 €
|60 €
|-38%
|Tondeuse Panasonic ER-SB60
|159,99 €
|99,99 €
|60 €
|-38%
|Tablette Lenovo Pack K11 Plus
|319,99 €
|199,99 €
|120 €
|-38%
|Rasoir Philips XP9400/31
|399,99 €
|249,99 €
|150 €
|-38%
|Aspi Robot Ecovacs Deebot T80
|799,00 €
|499,00 €
|300 €
|-38%
|Four Pyro Electrolux SteamBake
|799,00 €
|499,00 €
|300 €
|-38%
|Defroisseur SteamOne
|89,99 €
|54,99 €
|35 €
|-39%
|Enceinte Harman Kardon Aura 4
|329,99 €
|199,99 €
|130 €
|-39%
|Barre de son JBL Bar 1000
|1149,00 €
|699,00 €
|450 €
|-39%
|Brossette Oral-B iO Ultimate Clean
|49,90 €
|29,99 €
|19,91 €
|-40%
|Brosse Oral-B Pro 1
|49,99 €
|29,99 €
|20 €
|-40%
|Sèche-Cheveux Bellissima
|49,99 €
|29,99 €
|20 €
|-40%
|Casque JBL Tune 670 NC
|99,99 €
|59,99 €
|40 €
|-40%
|Ecouteurs JBL Live Pro 2
|149,99 €
|89,99 €
|60 €
|-40%
|Epilateur Braun Silk Epil 9-341
|199,99 €
|119,99 €
|80 €
|-40%
|Centrale Vapeur Philips Perfect Care
|499,00 €
|299,00 €
|200 €
|-40%
|Enceinte Marshall Middleton
|299,99 €
|179,99 €
|120 €
|-40%
|Aspi Robot Roborock Saros 10
|1499,00 €
|899,00 €
|600 €
|-40%
|Robot Pâtissier Smeg
|469,99 €
|279,00 €
|190,99 €
|-41%
|Multiprise EssentielB 6 prises
|11,99 €
|6,99 €
|5 €
|-42%
|Pèse-personne Terraillon
|59,99 €
|34,99 €
|25 €
|-42%
|Clé Strong Leap Android TV
|34,99 €
|19,99 €
|15 €
|-43%
|Caméra TP-Link Tapo C225
|99,99 €
|39,99 €
|60 €
|-43%
|Aspirateur Rowenta Silence Force
|349,99 €
|199,00 €
|150,99 €
|-43%
|Aspi Balai Samsung Jet 85
|699,00 €
|399,00 €
|300 €
|-43%
|Four Pyro Sauter
|699,00 €
|399,00 €
|300 €
|-43%
|Casque JBL Live 775 NC
|179,99 €
|99,99 €
|80 €
|-44%
|Pack Philips Hue Rééquipement
|179,99 €
|99,99 €
|80 €
|-44%
|Pied de sol Adeqwat
|179,99 €
|99,99 €
|80 €
|-44%
|Centrale Calor Pro Express
|359,99 €
|199,99 €
|160 €
|-44%
|Pack Arlo 3 Caméras + Floodlight
|519,99 €
|289,99 €
|230 €
|-44%
|Aspi Laveur Tineco S9 Artist
|899,00 €
|499,00 €
|400 €
|-44%
|PC Samsung Galaxy Book5 360
|1799,99 €
|999,99 €
|800 €
|-44%
|Aspi Laveur Tineco S7 Stretch
|649,00 €
|349,00 €
|300 €
|-46%
|Powerbank Intenso 10000 mAh
|24,99 €
|12,99 €
|12 €
|-48%
|Panier Kitchencook Silicone
|24,99 €
|12,49 €
|12,50 €
|-50%
|Lot 2 paniers Kitchencook
|24,99 €
|12,49 €
|12,50 €
|-50%
|Powerbank Belkin 10 000 mAh
|29,99 €
|14,99 €
|15 €
|-50%
|Casque HyperX Cloud Alpha
|99,99 €
|49,99 €
|50 €
|-50%
|Ecouteurs JBL Tune 245 NC
|99,99 €
|49,99 €
|50 €
|-50%
|Blender Moulinex My Daily Soup
|99,99 €
|49,99 €
|50 €
|-50%
|Friteuse Philips NA211/00
|99,99 €
|49,99 €
|50 €
|-50%
|Routeur TP-Link Deco BE22 (x2)
|199,99 €
|99,99 €
|100 €
|-50%
|CPL Duo TP-Link TL-PGW2445
|199,99 €
|99,99 €
|100 €
|-50%
|Aspi Robot Ecovacs Deebot T50
|799,00 €
|399,00 €
|400 €
|-50%
|Enceinte Focal Theva N3
|845,00 €
|422,50 €
|422,50 €
|-50%
|Four Pyro De Dietrich
|899,00 €
|449,00 €
|450 €
|-50%
|Casque Sennheiser Momentum 4
|369,99 €
|179,99 €
|190 €
|-51%
|Friteuse Moulinex Easy Fry Dual XXL
|249,99 €
|119,99 €
|130 €
|-52%
|Pack Philips Hue W&C Découverte
|199,99 €
|89,99 €
|110 €
|-55%
|Friteuse Moulinex Easy Fry Max
|139,99 €
|59,99 €
|80 €
|-57%
|Bosch Tassimo TAS117E
|94,99 €
|19,99 €
|75 €
|-79%