C'est le moment de vérité pour les chasseurs de bonnes affaires. Depuis minuit ce 22 novembre et jusqu'au 28 novembre à 23h59 précises, la plateforme AliExpress active ses offres "Black Friday" avec une mécanique redoutable d'efficacité : la baisse de prix directe couplée à des coupons additionnels.
Contrairement aux idées reçues, la majorité de ces produits sont expédiés depuis des entrepôts locaux, garantissant une réception sous 3 à 7 jours, pile pour anticiper les cadeaux de fin d'année sans la sueur froide des délais logistiques incertains. La fenêtre de tir est courte, les volumes sont limités, et la bataille pour les meilleures références s'annonce rude.
Comment maximiser vos économies avec la grille de codes promo ?
Cette année, Aliexpress adopte une grille de coupons qui vont crescendo avec le montant total de vos commandes. Plus le prix total est élevé, plus le coupon de réduction est important.
Voici la liste exacte des sésames à entrer dans votre panier avant de valider la commande :
- FRBF03 : 3€ de remise immédiate dès 18€ d'achat
- FRBF04 : 4€ de remise immédiate dès 26€ d'achat
- FRBF09 : 9€ de remise immédiate dès 59€ d'achat
- FRBF15 : 15€ de remise immédiate dès 89€ d'achat
- FRBF20 : 20€ de remise immédiate dès 139€ d'achat
- FRBF30 : 30€ de remise immédiate dès 209€ d'achat
- FRBF40 : 40€ de remise immédiate dès 279€ d'achat
- FRBF60 : 60€ de remise immédiate dès 369€ d'achat
- FRBF70 : 70€ de remise immédiate dès 499€ d'achat
- FRBF80 : 80€ de remise immédiate dès 589€ d'achat
Pourquoi ces deux pépites Tech sortent-elles du lot ?
Au milieu de ce flux ininterrompu de promotions, deux références retiennent particulièrement notre attention par leur rapport qualité-prix technique une fois la remise déduite.
Le premier coup de cœur technique se porte sur l'Imprimante 3D Anycubic Photon Mono M7 Pro.
Dans le monde de l'impression résine, c'est une machine de guerre. Elle se distingue par une vitesse d'impression assez bluffante (jusqu'à 170 mm/h), ce qui change la donne pour le prototypage rapide ou la création de figurines. La précision est au rendez-vous grâce à sa résolution 14K, offrant des détails d'une finesse chirurgicale, quasi invisibles à l'œil nu.
Le système de chauffage de la cuve intégré est un vrai plus pour maintenir une température constante, crucial pour éviter les échecs d'impression en hiver. Avec le code promo appliqué, elle devient l'une des solutions "Pro" les plus accessibles du marché actuel.
L'autre star de cette sélection, c'est le drone DJI Mini 4 Pro. C'est tout simplement le roi des drones de moins de 250 grammes. Pourquoi ce poids est-il crucial ? Parce qu'il vous évite une grande partie des contraintes réglementaires lourdes tout en embarquant une technologie digne de modèles deux fois plus gros.
On parle ici de détection d'obstacles omnidirectionnelle (il voit partout, littéralement), d'une capacité à filmer en 4K/60fps HDR verticalement pour les réseaux sociaux sans recadrage, et d'une transmission vidéo O4 ultra-stable jusqu'à 20 km théoriques. C'est l'outil de créateur par excellence, compact mais sans compromis. Obtenir ce niveau de technologie DJI avec une remise Black Friday AliExpress substantielle est une opportunité rare.
Quels sont les deals incontournables par marque ?
Pour vous faire gagner du temps, nous avons compilé et trié l'intégralité des offres valides. Attention, les prix indiqués ci-dessous prennent en compte l'application du code promo correspondant.
Akko
- Akko MonsGeek M1 V5 au prix de 77.69€ avec le coupon de réduction FRBF15
ANBERNIC
- ANBERNIC RG40XX H au prix de 52.46€ avec le coupon de réduction FRBF09
ANYCUBIC
- ANYCUBIC Photon Mono M7 Pro au prix de 431.69€ avec le coupon de réduction FRBF60
- ANYCUBIC Kobra 3 Combo au prix de 244.69€ avec le coupon de réduction FRBF40
- ANYCUBIC Kobra S1 Combo au prix de 421.39€ avec le coupon de réduction FRBF60
- ANYCUBIC Kobra 3 Max Combo au prix de 547.99€ avec le coupon de réduction FRBF80
- ANYCUBIC Kobra 3 v2 Combo au prix de 263.39€ avec le coupon de réduction FRBF40
BMAX
- BMAX B5A Pro AMD Ryzen7 5825U 5700U au prix de 216.37€ avec le coupon de réduction FRBF30
CHUWI
- CHUWI MiniBook X N150 Laptop au prix de 247.85€ avec le coupon de réduction FRBF40
DJI
- DJI OSMO 360 au prix de 330.01€ avec le coupon de réduction FRBF60
- DJI action5 pro au prix de 275.49€ avec le coupon de réduction FRBF40
- DJI Osmo Pocket 3 au prix de 331.02€ avec le coupon de réduction FRBF60
- DJI Goggles 3 au prix de 453€ avec le coupon de réduction FRBF70
- DJI Mini 3-RC N1 au prix de 273.99€ avec le coupon de réduction FRBF40
- DJI Mini 4 Pro-RC-N2 au prix de 505.99€ avec le coupon de réduction FRBF70
- DJI Mini 4K-RC N1C au prix de 209.99€ avec le coupon de réduction FRBF30
- DJI Air 3S (DJI RC-N3) au prix de 955€ avec le coupon de réduction FRBF80
- DJI Goggles N3 au prix de 209.66€ avec le coupon de réduction FRBF30
- DJI Mini 5 Pro au prix de 619.99€ avec le coupon de réduction FRBF80
- DJi nano au prix de 244.99€ avec le coupon de réduction FRBF40
GARMIN
- Garmin Forerunner 255 au prix de 185.5€ avec le coupon de réduction FRBF20
HUAWEI
- HUAWEI WATCH GT6 au prix de 181.34€ avec le coupon de réduction FRBF20
- HUAWEI WATCH GT6 au prix de 195.51€ avec le coupon de réduction FRBF30
- HUAWEI WATCH D2 au prix de 267.02€ avec le coupon de réduction FRBF40
- HUAWEI WATCH D2 au prix de 275.1€ avec le coupon de réduction FRBF40
- HUAWEI Watch D2 au prix de 249.56€ avec le coupon de réduction FRBF40
- HUAWEI Watch Fit 4 au prix de 104.28€ avec le coupon de réduction FRBF15
Insta360
- Insta360 go ultra au prix de 311.29€ avec le coupon de réduction FRBF60
- Insta360 X4 au prix de 301.2€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Insta360 X5 au prix de 393.92€ avec le coupon de réduction FRBF60
KOORUI
- KOORUI G2722P au prix de 129.39€ avec le coupon de réduction FRBF20
KTC
- KTC H27T27 au prix de 79.83€ avec le coupon de réduction FRBF15
- KTC H24T27 au prix de 113.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- KTC H27T7 au prix de 109.39€ avec le coupon de réduction FRBF15
Magcubic
- Magcubic HY300Pro au prix de 31.19€ avec le coupon de réduction FRBF04
- Magcubic L018 au prix de 70.99€ avec le coupon de réduction FRBF09
Ninkear
- Ninkear N16 Pro 16GB DDR4 + 512GB SSD au prix de 448.28€ avec le coupon de réduction FRBF70
- Ninkear A15 Pro 16GB DDR4 + 1TB SSD au prix de 340.94€ avec le coupon de réduction FRBF60
- Ninkear YBOOK15 Laptop AMD Ryzen 3 au prix de 221.71€ avec le coupon de réduction FRBF30
- Ninkear YBOOK15 16 GB DDR4+512GB SSD au prix de 244.83€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Ninkear N16 PRO Laptop 16 inch 2.5K au prix de 461.32€ avec le coupon de réduction FRBF70
Nintendo
- Nintendo Switch 2 Mario Kart World au prix de 432.35€ avec le coupon de réduction FRBF70
- Nintendo Switch 2 Mario Kart World au prix de 423.36€ avec le coupon de réduction FRBF60
- Nintendo Switch 2 Mario Kart World au prix de 423.22€ avec le coupon de réduction FRBF60
- Nintendo Switch 2 au prix de 502.22€ avec le coupon de réduction FRBF70
- Nintendo Switch 2 au prix de 418.24€ avec le coupon de réduction FRBF60
- Nintendo Switch OLED au prix de 228€ avec le coupon de réduction FRBF30
Oculus
- Oculus Quest 3 512G au prix de 446.7€ avec le coupon de réduction FRBF70
- Oculus Quest3S 128G au prix de 275.52€ avec le coupon de réduction FRBF40
OnePlus
- OnePlus Watch 3 46mm au prix de 163.98€ avec le coupon de réduction FRBF20
- OnePlus Watch 3 43mm au prix de 150.4€ avec le coupon de réduction FRBF20
- OnePlus Watch 3 46mm au prix de 143.59€ avec le coupon de réduction FRBF20
- OnePlus Watch 2 46mm au prix de 137.91€ avec le coupon de réduction FRBF20
- OnePlus Watch 3 43mm au prix de 147.62€ avec le coupon de réduction FRBF20
- OnePlus Watch 3 46mm au prix de 196.15€ avec le coupon de réduction FRBF30
SAMSUNG
- SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 4GB+64GB au prix de 118.07€ avec le coupon de réduction FRBF15
Shokz
- Shokz OpenRun Pro 2 au prix de 115.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Shokz OpenSwim Pro au prix de 123.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Shokz OpenFit 2 au prix de 123.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Shokz OpenDots ONE au prix de 123.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Shokz OpenFit 2+ au prix de 133.99€ avec le coupon de réduction FRBF20
SONY
- Sony WH-1000XM5 au prix de 216.81€ avec le coupon de réduction FRBF30
- Sony WH-1000XM6 au prix de 328.09€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Sony PS5 au prix de 361.25€ avec le coupon de réduction FRBF60
- Sony WH-1000XM6-Black au prix de 327.06€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Sony WH-1000XM5-Black au prix de 181.59€ avec le coupon de réduction FRBF20
- Sony WH-1000XM4 au prix de 175.42€ avec le coupon de réduction FRBF20
- Sony WF-1000XM5 au prix de 180.96€ avec le coupon de réduction FRBF30
- Sony WH-1000XM6 au prix de 289.67€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Sony WF-1000XM5-Black au prix de 154.6€ avec le coupon de réduction FRBF20
- Sony WH-1000XM6 au prix de 313.39€ avec le coupon de réduction FRBF40
SOVOL
- SOVOL Imprimante 3D Sovol Zero au prix de 327.69€ avec le coupon de réduction FRBF40
- SOVOL sv08 au prix de 398.69€ avec le coupon de réduction FRBF60
SOYO
- SOYO M4 MINI au prix de 156.05€ avec le coupon de réduction FRBF20
TITAN ARMY
- TITAN ARMY P2418C au prix de 68.51€ avec le coupon de réduction FRBF09
- TITAN ARMY P2718C au prix de 79.58€ avec le coupon de réduction FRBF15
Uperfect
- Uperfect Delta 15.6" Dual Portable Monitor au prix de 176.69€ avec le coupon de réduction FRBF20
Xiaomi
- Xiaomi Monitor A27i 27 Pouces au prix de 104.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Xiaomi 2K Monitor A27Qi 27 Pouces au prix de 119.99€ avec le coupon de réduction FRBF20
- Xiaomi Gaming Monitor G24i 23.8 Pouces au prix de 104.99€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi EU 27 Pouces au prix de 169.99€ avec le coupon de réduction FRBF20
- Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i au prix de 309.99€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Xiaomi Gaming Monitor G27i 27 Pouces au prix de 129€ avec le coupon de réduction FRBF20
- Xiaomi Monitor A22i 21.5 Pouces au prix de 74€ avec le coupon de réduction FRBF15
- Xiaomi 4K Monitor A27Ui 27 Pouces au prix de 259.99€ avec le coupon de réduction FRBF40
- Xiaomi Smart Band 10 au prix de 41.99€ avec le coupon de réduction FRBF04
- Xiaomi REDMI Watch 5 Lite au prix de 35.99€ avec le coupon de réduction FRBF04
- Xiaomi Smart Band 9 Pro au prix de 50.99€ avec le coupon de réduction FRBF04
XPpen
- XPpen – bloc-notes magique au prix de 285.39€ avec le coupon de réduction FRBF40
ZEUSLAP
- ZEUSLAP P16K au prix de 95.69€ avec le coupon de réduction FRBF15