C'est le moment de vérité pour les chasseurs de bonnes affaires. Depuis minuit ce 22 novembre et jusqu'au 28 novembre à 23h59 précises, la plateforme AliExpress active ses offres "Black Friday" avec une mécanique redoutable d'efficacité : la baisse de prix directe couplée à des coupons additionnels.

Contrairement aux idées reçues, la majorité de ces produits sont expédiés depuis des entrepôts locaux, garantissant une réception sous 3 à 7 jours, pile pour anticiper les cadeaux de fin d'année sans la sueur froide des délais logistiques incertains. La fenêtre de tir est courte, les volumes sont limités, et la bataille pour les meilleures références s'annonce rude.

Comment maximiser vos économies avec la grille de codes promo ?



Cette année, Aliexpress adopte une grille de coupons qui vont crescendo avec le montant total de vos commandes. Plus le prix total est élevé, plus le coupon de réduction est important.





Voici la liste exacte des sésames à entrer dans votre panier avant de valider la commande :

FRBF03 : 3€ de remise immédiate dès 18€ d'achat

FRBF04 : 4€ de remise immédiate dès 26€ d'achat

FRBF09 : 9€ de remise immédiate dès 59€ d'achat

FRBF15 : 15€ de remise immédiate dès 89€ d'achat

FRBF20 : 20€ de remise immédiate dès 139€ d'achat

FRBF30 : 30€ de remise immédiate dès 209€ d'achat

FRBF40 : 40€ de remise immédiate dès 279€ d'achat

FRBF60 : 60€ de remise immédiate dès 369€ d'achat

FRBF70 : 70€ de remise immédiate dès 499€ d'achat

FRBF80 : 80€ de remise immédiate dès 589€ d'achat

Pourquoi ces deux pépites Tech sortent-elles du lot ?



Au milieu de ce flux ininterrompu de promotions, deux références retiennent particulièrement notre attention par leur rapport qualité-prix technique une fois la remise déduite.



Le premier coup de cœur technique se porte sur l'Imprimante 3D Anycubic Photon Mono M7 Pro.

Dans le monde de l'impression résine, c'est une machine de guerre. Elle se distingue par une vitesse d'impression assez bluffante (jusqu'à 170 mm/h), ce qui change la donne pour le prototypage rapide ou la création de figurines. La précision est au rendez-vous grâce à sa résolution 14K, offrant des détails d'une finesse chirurgicale, quasi invisibles à l'œil nu.

Le système de chauffage de la cuve intégré est un vrai plus pour maintenir une température constante, crucial pour éviter les échecs d'impression en hiver. Avec le code promo appliqué, elle devient l'une des solutions "Pro" les plus accessibles du marché actuel.



L'autre star de cette sélection, c'est le drone DJI Mini 4 Pro. C'est tout simplement le roi des drones de moins de 250 grammes. Pourquoi ce poids est-il crucial ? Parce qu'il vous évite une grande partie des contraintes réglementaires lourdes tout en embarquant une technologie digne de modèles deux fois plus gros.

On parle ici de détection d'obstacles omnidirectionnelle (il voit partout, littéralement), d'une capacité à filmer en 4K/60fps HDR verticalement pour les réseaux sociaux sans recadrage, et d'une transmission vidéo O4 ultra-stable jusqu'à 20 km théoriques. C'est l'outil de créateur par excellence, compact mais sans compromis. Obtenir ce niveau de technologie DJI avec une remise Black Friday AliExpress substantielle est une opportunité rare.

Quels sont les deals incontournables par marque ?



Pour vous faire gagner du temps, nous avons compilé et trié l'intégralité des offres valides. Attention, les prix indiqués ci-dessous prennent en compte l'application du code promo correspondant.



Akko

Akko MonsGeek M1 V5 au prix de 77.69€ avec le coupon de réduction FRBF15



ANBERNIC

ANBERNIC RG40XX H au prix de 52.46€ avec le coupon de réduction FRBF09



ANYCUBIC



BMAX

BMAX B5A Pro AMD Ryzen7 5825U 5700U au prix de 216.37€ avec le coupon de réduction FRBF30



CHUWI

CHUWI MiniBook X N150 Laptop au prix de 247.85€ avec le coupon de réduction FRBF40



DJI



GARMIN

Garmin Forerunner 255 au prix de 185.5€ avec le coupon de réduction FRBF20



HUAWEI



Insta360

Insta360 go ultra au prix de 311.29€ avec le coupon de réduction FRBF60

Insta360 X4 au prix de 301.2€ avec le coupon de réduction FRBF40

Insta360 X5 au prix de 393.92€ avec le coupon de réduction FRBF60



KOORUI

KOORUI G2722P au prix de 129.39€ avec le coupon de réduction FRBF20



KTC

KTC H27T27 au prix de 79.83€ avec le coupon de réduction FRBF15

KTC H24T27 au prix de 113.99€ avec le coupon de réduction FRBF15

KTC H27T7 au prix de 109.39€ avec le coupon de réduction FRBF15



Magcubic

Magcubic HY300Pro au prix de 31.19€ avec le coupon de réduction FRBF04

Magcubic L018 au prix de 70.99€ avec le coupon de réduction FRBF09



Ninkear



Nintendo



Oculus

Oculus Quest 3 512G au prix de 446.7€ avec le coupon de réduction FRBF70

Oculus Quest3S 128G au prix de 275.52€ avec le coupon de réduction FRBF40



OnePlus



SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 4GB+64GB au prix de 118.07€ avec le coupon de réduction FRBF15



Shokz



SONY



SOVOL

SOVOL Imprimante 3D Sovol Zero au prix de 327.69€ avec le coupon de réduction FRBF40

SOVOL sv08 au prix de 398.69€ avec le coupon de réduction FRBF60



SOYO

SOYO M4 MINI au prix de 156.05€ avec le coupon de réduction FRBF20



TITAN ARMY

TITAN ARMY P2418C au prix de 68.51€ avec le coupon de réduction FRBF09

TITAN ARMY P2718C au prix de 79.58€ avec le coupon de réduction FRBF15



Uperfect

Uperfect Delta 15.6" Dual Portable Monitor au prix de 176.69€ avec le coupon de réduction FRBF20



Xiaomi



XPpen

XPpen – bloc-notes magique au prix de 285.39€ avec le coupon de réduction FRBF40



ZEUSLAP

ZEUSLAP P16K au prix de 95.69€ avec le coupon de réduction FRBF15





