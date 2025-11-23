Le Black Friday bat son plein chez Aliexpress qui propose un ensemble de réductions sur divers articles dédiés à la maison, connectée ou non, de la cuisine aux animaux en passant par le bureau, la plateforme solde presque tous ses articles !

Comment optimiser votre panier avec la mécanique des paliers ?



L'astuce pour payer le prix plancher n'est pas compliquée, mais elle demande de la rigueur. AliExpress applique des remises directes via des codes promo à saisir manuellement avant le paiement. Ces réductions fonctionnent par paliers de montant d'achat. Plus le panier est rempli, plus la remise grimpe.





Pourquoi ces deux équipements sortent-ils du lot ?



Dans cette marée de références, deux produits attirent l'œil par leur utilité immédiate et leur positionnement technologique une fois la remise déduite.



Le premier est une petite révolution pour les propriétaires de félins : la Litière Autonettoyante Connectée DOEL. Oubliez la pelle et la corvée quotidienne. Cette boîte intelligente automatise le nettoyage après chaque passage de votre chat, séparant les déchets dans un compartiment isolé pour neutraliser les odeurs. Mais là où elle fait la différence, c'est sur sa connectivité.

Via l'application dédiée, vous suivez la fréquence d'utilisation et l'état de santé de votre animal, tout en contrôlant les cycles de nettoyage à distance. Sécurisée par de multiples capteurs pour éviter tout accident, elle transforme une contrainte hygiénique en un processus totalement autonome. Avec la réduction actuelle, le ticket d'entrée pour cette technologie devient enfin raisonnable.



En cuisine, c'est le Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L qui tire son épingle du jeu. Ce n'est pas juste une friteuse sans huile, c'est un assistant culinaire complet. Sa capacité de 6,5 litres permet enfin de gérer des repas pour toute la famille (ou de rôtir un poulet entier) sans devoir lancer deux cuissons successives.

La technologie de convection à 360 degrés assure ce croustillant spécifique sans baigner les aliments dans le gras. Connecté au Wi-Fi, l'appareil se pilote via l'application Xiaomi Home, offrant accès à des centaines de recettes préprogrammées et permettant de surveiller la cuisson depuis son canapé. C'est le genre d'outil qui change vraiment la routine du dîner.

Pourquoi passer à l'acte maintenant ?



Le timing est crucial. Ces offres ne sont pas des fonds de tiroir, mais des produits de saison (chauffage, cuisine, cadeaux tech) mis en avant pour le lancement officiel du Black Friday AliExpress. Attendre le Cyber Monday, c'est prendre le risque de voir les stocks européens s'épuiser et de basculer sur des expéditions depuis l'Asie, beaucoup plus longues. Si vous avez repéré une référence, la sécuriser maintenant est la stratégie la plus sûre.

Le listing complet des offres par marque



Nous avons trié et organisé l'ensemble des promotions valides pour cette semaine. Les prix affichés incluent déjà la déduction du code promo associé.



Airmate

Airmate radiateur tour 25" au prix de 35.99€ avec le coupon de réduction FRBF04



DOEL

DOEL litière automatique au prix de 124.99€ avec le coupon de réduction FRBF20



Midea

Midea bouilloire inox 1.7 L au prix de 22.96€ avec le coupon de réduction FRBF04

Midea Air Fryer 4L au prix de 41.4€ avec le coupon de réduction FRBF04

Midea Air Fryer Double 11L XL au prix de 100.46€ avec le coupon de réduction FRBF15



Mould King

Mould King WX10088/WX10131 au prix de 34.98€ avec le coupon de réduction FRBF04



Naspaluro

Naspaluro Chaise Ergonomique Mesh au prix de 46.91€ avec le coupon de réduction FRBF04

Naspaluro Chaise ergonomique de bureau au prix de 52.04€ avec le coupon de réduction FRBF09



Potensic

Potensic ATOM 2 3-Axis Gimbal Camera Drone au prix de 325.69€ avec le coupon de réduction FRBF60



SucceBuy

SucceBuy Machine de remplissage de liquide automatique de au prix de 215.39€ avec le coupon de réduction FRBF30



U'King

U'King Jeu de lumières au prix de 300.69€ avec le coupon de réduction FRBF40



Xiaomi





