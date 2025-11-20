C'est parti. Le coup d'envoi est donné ce 20 novembre à minuit pile et ne s'arrêtera que le 28 novembre à 23h59. AliExpress, le géant du e-commerce, ne fait pas dans la demi-mesure cette année pour son Black Friday. L'objectif ? Vider les entrepôts avant la fin de l'année !

Pour nous, consommateurs, c'est une fenêtre de tir de huit jours pour sécuriser les meilleurs tarifs de l'année sur la tech, la maison et surtout l'informatique. Pas de précommandes floues, pas de fausses promos : ici, on parle de remises sèches, cumulables via des codes coupons agressifs qui s'appliquent directement au panier. Si vous attendiez un signe pour changer votre vieille tour bruyante, le voici.

Pourquoi ce Black Friday 2025 est-il plus agressif que les précédents ?

Le contexte économique est tendu, et AliExpress le sait. Pour convaincre, il ne suffit plus d'afficher des prix barrés ; il faut des remises immédiates. Cette année, la plateforme a mis en place une échelle de réduction brutale. Le principe est simple : plus le panier grimpe, plus la facture baisse.

Oubliez les calculs savants, voici la liste des munitions pour faire baisser la note. Notez-les, copiez-les, c'est votre sésame pour les jours à venir :

3€ de remise dès 18€ d'achat avec le code : FRBF03

dès 18€ d'achat avec le code : 4€ de remise dès 26€ d'achat avec le code : FRBF04

dès 26€ d'achat avec le code : 9€ de remise dès 59€ d'achat avec le code : FRBF09

dès 59€ d'achat avec le code : 15€ de remise dès 89€ d'achat avec le code : FRBF15

dès 89€ d'achat avec le code : 20€ de remise dès 139€ d'achat avec le code : FRBF20

dès 139€ d'achat avec le code : 30€ de remise dès 209€ d'achat avec le code : FRBF30

dès 209€ d'achat avec le code : 40€ de remise dès 279€ d'achat avec le code : FRBF40

dès 279€ d'achat avec le code : 60€ de remise dès 369€ d'achat avec le code : FRBF60

dès 369€ d'achat avec le code : 70€ de remise dès 499€ d'achat avec le code : FRBF70

dès 499€ d'achat avec le code : 80€ de remise dès 589€ d'achat avec le code : FRBF80

C'est direct. C'est efficace. Mais attention, comme toujours, les stocks sur les produits les plus demandés (notamment ceux stockés en entrepôts européens pour une livraison rapide) vont fondre à vue d'oeil.

Comment la miniaturisation a-t-elle bouleversé nos bureaux ?

Il y a encore cinq ans, avoir un PC puissant signifiait sacrifier l'espace sous son bureau pour une tour massive et bruyante. C'est terminé. La gravure des processeurs s'est affinée, la chauffe a diminué, et nous sommes entrés dans l'ère de la puissance de poche. Aujourd'hui, un boîtier de la taille d'une boîte de chocolats peut faire tourner des logiciels de montage vidéo ou des jeux récents en 1080p.

C'est un changement total pour le télétravail ou le setup gaming minimaliste. On gagne de la place, on consomme moins d'électricité, et surtout, on paye beaucoup moins cher. C'est précisément là qu'interviennent les bons plans Mini PC de cette semaine, qui affichent des rapports performance/prix absolument indécents grâce aux coupons cités plus haut. Le marché est inondé de références, mais certaines sortent clairement du lot par leur architecture.

Quels sont les deux monstres de puissance à surveiller absolument ?

Dans la jungle des offres, j'ai isolé deux modèles qui représentent, selon moi, le meilleur investissement possible en fonction de votre usage. On regarde ça de plus près.

Le monstre de poche : GMKtec K12 (AMD Ryzen 7)

Si vous cherchez une machine capable de tout faire sans sourciller, le GMKtec K12 est une aberration statistique. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 (série 8845HS ou équivalent selon config), c'est une bête de course déguisée en boîtier inoffensif.

Ce type de puce offre des performances multicœurs qui font rougir certains desktops vendus deux fois plus cher en grande surface. Avec sa compatibilité DDR5 et son architecture graphique RDNA, il permet même de jouer confortablement à des titres compétitifs ou de faire du montage 4K léger. C'est le choix de la polyvalence absolue, le tout dans un silence de cathédrale. À 282€ seulement, c'est presque du vol.

L'efficience pure : GMKtec G3 (Intel N100)

À l'autre bout du spectre, pour ceux qui veulent équiper un étudiant, un bureau familial ou faire un serveur multimédia (Plex/Jellyfin), le GMKtec G3 est le roi incontesté. Il tourne sous l'architecture Intel Alder Lake N100. Ne vous fiez pas à sa consommation dérisoire (environ 6W à 15W) : ce processeur enterre les anciens Celeron et Pentium.

Il est fluide sous Windows 11, gère le décodage vidéo AV1 matériellement (un atout majeur pour le streaming) et ne chauffe quasiment pas. C'est la machine "zéro souci" par excellence, qu'on branche derrière un écran et qu'on oublie. Le rapport qualité-prix est simplement imbattable sur le marché actuel avec un tarif de seulement 134€

Où trouver les meilleures pépites informatiques de cette promo ?

Vous voulez aller droit au but ? Nous avons épluché les offres du site pour extraire les vraies affaires, celles qui combinent une baisse de prix initiale et l'application des codes "FRBF". Voici la sélection des meilleures offres pour cette période limitée :

La stratégie est simple : si vous avez besoin de puissance de calcul ou d'un upgrade de votre installation, c'est maintenant. Dans une semaine, il sera trop tard, et il faudra attendre les soldes d'hiver (souvent moins intéressantes sur la tech pure) pour revoir de telles étiquettes. À vous de jouer !