Du 14 novembre au 5 décembre, Anycubic déploie l'artillerie lourde pour le Black Friday. Le fabricant d'imprimantes 3D ne se contente pas de rabais symboliques sur des machines nues ; il vise les volumes avec des "Combo Bundles" intégrant machines, consommables et accessoires essentiels.

L'objectif est clair : démocratiser l'impression multicolore (série Kobra) et la haute précision résine (série Photon) avec des économies atteignant 515 euros sur les packs les plus complets. C'est le moment charnière de l'année pour les makers qui souhaitent s'équiper ou upgrader leur setup sans pulvériser leur budget.

Pourquoi le Kobra 3 Max Combo change-t-il la donne ?

Si vous cherchez à voir grand, très grand, c'est le modèle qui retient toute l'attention cette année. La Kobra 3 Max n'est pas seulement une machine rapide ; c'est une usine à production massive avec son volume d'impression généreux (420x420x500 mm).





Mais la vraie révolution, c'est l'intégration de l'ACE Pro qui débloque l'impression multicolore sans les maux de tête habituels. Le bundle proposé pour ce Black Friday transforme l'essai en fournissant tout le nécessaire pour démarrer immédiatement : 4 kilos de filament, une caméra pour le monitoring et des buses de rechange. C'est une solution clé en main.

Avec le Kobra 3 Max Combo affiché à seulement 602,00 € au lieu de 1116,94 €, Anycubic ne vend pas juste une imprimante, mais une capacité de production autonome. Le ratio prix/volume/couleur devient ici difficile à battre.

La Kobra 3 V2 Combo est-elle le meilleur rapport qualité-prix ?

Tout le monde n'a pas besoin d'imprimer des casques de cosplay en une seule pièce. Pour la majorité des utilisateurs, la Kobra 3 V2 représente le meilleurs compromis. Elle reprend la vitesse fulgurante de sa grande sœur (jusqu'à 600 mm/s) et l'accès à la quadrichromie, mais dans un format plus compact et, surtout, beaucoup plus doux pour le portefeuille.

Les offres groupées ici sont particulièrement intelligentes : elles incluent soit des têtes d'impression de différents diamètres pour varier la précision, soit des plateaux magnétiques et des adhésifs pour garantir la réussite des prints. À moins de 400 euros le pack complet avec 4kg de filament, c'est l'option idéale pour ceux qui veulent goûter au multi-matériaux sans s'encombrer d'une machine industrielle.

La Kobra 3 V2 est actuellement à seulement 229 € au lieu de 349 €.

La précision de la Photon Mono M7 Pro vaut-elle l'investissement ?

On change d'univers. Ici, on parle de détails microscopiques et de surfaces lisses comme du verre. La Photon Mono M7 Pro s'adresse aux figurinistes et aux prothésistes qui ne tolèrent aucune ligne de couche visible.





Le problème habituel de la résine ? L'odeur et la manipulation. Les bundles Black Friday d'Anycubic attaquent ce point de douleur frontalement en incluant le système AirPure 2.0 et des kits de nettoyage complets. C'est une approche pragmatique : vous n'achetez pas seulement la résolution 14K, vous achetez le confort de travail qui va avec. Avec des économies dépassant les 300 euros sur ces packs, la barrière à l'entrée de l'impression résine haute gamme s'effondre.

Vous trouverez la Photon Mono M7 Pro au prix de 459 € au lieu de 669 €.



Voici l'ensemble des offres sur les packs d'Anycubic à retrouver sur le site officiel de marque :

Bundle Kobra 3 Max Combo : jusqu'à 515 € d'économies

[Option 1] Kobra 3 Max Combo + 4KG PLA standard + Buse + Caméra, à seulement 602€

+ 4KG PLA standard + Buse + Caméra, à seulement [Option 2] Kobra 3 Max Combo + 4KG PLA High Speed + Plaque d'impression Magnétique + Caméra, à seulement 624 €

Bundle Kobra 3 V2 Combo : jusqu'à 267 € d'économies

[Option 1] Kobra 3 V2 Combo + 4KG PLA standard + Hotend 0.4 mm + Hotend 0.6mm, à seulement 384 €

+ 4KG PLA standard + Hotend 0.4 mm + Hotend 0.6mm, à seulement [Option 2] Kobra 3 V2 Combo + 4KG PLA High Speed + Adhésif Impression 3D + Plaque Magnétique, à seulement 405 €

Bundle Photon Mono M7 Pro + filament + accessoires : jusqu'à 317 € d'économies

[Option 1] Photon Mono M7 Pro + 3kG Résine Bio + AirPure 2.0 + Protection Écran + Film ACF, à seulement 566 €

+ 3kG Résine Bio + AirPure 2.0 + Protection Écran + Film ACF, à seulement [Option 2] Photon Mono M7 Pro + 3kG Résine High Speed 2.0 + Bac à Résine + Kit de Nettoyage + Film ACF, à seulement 629 €

Bundle Photon Mono M7 Max + filament + accessoires : jusqu'à 431 € d'économies

[Option 1] Photon Mono M7 Max + 3kG Résine High Speed 2.0 + AirPure 2.0 + Bac à Résine + Film ACF, à seulement 813 €

+ 3kG Résine High Speed 2.0 + AirPure 2.0 + Bac à Résine + Film ACF, à seulement [Option 2] Photon Mono M7 Max + 3kG Résine High Speed 2.0 + Écran LCD + Kit de Nettoyage + Protection Écran, à seulement 835 €

Bundle Photon Mono 4 + filament + accessoires : jusqu'à 78€ d'économies

Photon Mono 4 + 1KG Résine Standard + AirPure + Kit de Nettoyage + Film FEP, à seulement 200 €

Autres offres flash et consommables

Ces offres, notamment sur les bundles incluant des caméras ou des résines spécifiques, sont soumises à des stocks qui fondent souvent plus vite que du PLA à 200°C. Si vous avez un projet d'impression en tête pour 2025, c'est maintenant que l'infrastructure se joue. Équiper son atelier à ces tarifs permet de réallouer du budget sur ce qui compte vraiment : la création.



Toutes les promotions Black Friday sont à retrouver sur cette page dédiée.