Mixeurs, friteuses sans huile, multicuisseurs, barbecues électriques… la marque américaine Ninja s’est imposée comme une référence grâce à des produits capables de simplifier la cuisine tout en garantissant des résultats impressionnants.

Et à l’occasion du Black Friday, Cdiscount met en avant 3 appareils de la gamme, mais au final, c'est presque tout le catalogue de Ninja qui fait l'objet de promotions ! Voici un zoom sur ces offres qui valent franchement le détour.

Ninja CREAMi Deluxe : la machine à glaces ultime à 229,99 €

C’est sans doute l’un des produits Ninja qui a le plus fait parler de lui ces derniers mois : le Ninja CREAMi Deluxe, une machine à glaces nouvelle génération qui transforme à peu près tout (yaourt, lait, fruits congelés, boissons ) en glaces onctueuses ou sorbets ultra-lisses.

La version Deluxe permet encore plus de possibilités grâce à une puissance accrue, un bol de grande capacité et des programmes variés (milkshake, gelato, smoothie bowl, frozen drink…). Le résultat est bluffant : texture homogène, glace crémeuse même avec des ingrédients maison, et aucune difficulté d’utilisation.

À 229,99 € pendant le Black Friday chez Cdiscount, c’est l’occasion parfaite pour ceux qui veulent se lancer dans les desserts maison sans compromis sur la qualité.

Ninja Combi : un multicuiseur ultra complet à 219,99 €

Si vous cherchez un appareil polyvalent capable de gérer des dizaines de recettes sans effort, le Ninja Combi SFP700EU est une pépite. Ce multicuiseur se distingue par sa capacité généreuse, ses programmes automatiques et sa capacité à remplacer plusieurs appareils en un seul : four, mijoteuse, cuiseur vapeur, friteuse sans huile… véritable robot culinaire tout-en-un.

Il se montre idéal pour les familles grâce à sa grande cuve et son efficacité énergétique. Son mode “Combi” permet même de cuire plusieurs étages simultanément, une prouesse quand on veut gagner du temps sans sacrifier la saveur.

À 219,99 €, il devient l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette période Black Friday.

Ninja Woodfire : le barbecue électrique et fumoir haute performance à 339,99 €

Pour ceux qui aiment les grillades toute l’année, même en appartement, le Ninja Woodfire OG850EU est une petite révolution. Ce barbecue électrique reprend tout ce qui fait l’identité de Ninja : puissance, précision et innovation. Mais il ajoute une particularité très rare sur un appareil électrique : un mode fumoir grâce à de véritables granulés de bois.

Résultat : des aliments grillés avec un goût authentique de barbecue bois, que ce soit pour de la viande, du poisson ou même des légumes.

Il chauffe vite, ne dégage presque pas de fumée et s’adapte aussi bien aux balcons qu’aux jardins. À 339,99 € chez Cdiscount pendant le Black Friday, c’est l’occasion rêvée de moderniser sa cuisine extérieure.

Mais ce n'est pas tout, voici l'ensemble des produits Ninja qui font l'objet de réductions exceptionnelles sur Cdiscount pour le Black Friday :