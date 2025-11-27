Cdiscount poursuit son opération spéciale Black Friday sur la PlayStation 5, affichant des tarifs très compétitifs sur la console, les packs et les accessoires, avec notamment la PS5 Digital à 349 €.

Aujourd'hui, 4 nouveaux packs viennent s'ajouter au catalogue de l'opération Black Friday, couvrant la console, divers accessoires et une sélection de jeux vidéo :

➡️ Pack PS5 Digital (modèle Slim) + Casque gaming filaire JBL Quantum 100 offert à 349 €

➡️ Pack PS5 Digital (modèle Slim) + 2ème manette sans fil DualSense Silver à 369 €

➡️ Pack PS5 Standard (modèle Slim) + Spider-Man 2 + The Last of Us Part II - Remastered + God of War Ragnarök à 459 €

➡️ Pack PS5 Pro + FC26 (code dans la boîte) + Lecteur de disques pour PS5 Slim Digital et Pro à 749 €

Vous pouvez retrouver toutes les promotions et packs PS5 sur la page dédiée.