Le Black Friday a officiellement démarré, et Cdiscount est au rendez-vous avec des milliers de promotions exceptionnelles dans tous les rayons. De la high-tech au gaming, en passant par l'électroménager et l'équipement de la maison, l'enseigne française déploie ses meilleures offres de l'année.
Et pour fêter ça, les codes promos -15 € et -25 € sont de retour pour une durée limitée :
➡️ -15 € dès 129 € d'achat avec le code 15DES129
➡️ -25 € dès 249 € d'achat avec le code 25DES249 (⚠️disponible moins longtemps, en général 1 ou 2 jours)
Black Friday Cdiscount : TOP 10 informatique
- Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e à 29,99 € soit -33% (jet d'encre couleur)
- Écran PC gaming incurvé MSI MAG242C à 89,99 € soit -10% (24" FHD, dalle VA, 180Hz, 1ms, courbure 1500R, HDR Ready, Adaptive Sync, 3000:1, 300 cd/m²)
- Casque gaming sans fil Logitech G Pro X 2 LIGHTSPEED à 144,99 € avec le code 15DES129 (son 7.1, autonomie jusqu'à 50h, microphone cardioïde 6 mm avec réduction de bruit, technologie Blue VO!CE...)
- PC portable Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 à 274,99 € avec le code 25DES249 (15" TN FHD, Ryzen 3 7320U, graphiques Radeon 610M, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 à 374,99 € avec le code 25DES249 (15'' IPS FHD, Ryzen 5 7520U, graphiques Radeon 610M, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- PC portable ASUS Gaming V16 à 674,99 € avec le code 25DES249 (16" IPS WUXGA 144Hz, Core 5 210H, RTX 5050 8Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3)
- MacBook Air M2 à 773 € avec le code 25DES249 (13,6" Liquid Retina 2560 x 1664, RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 8 coeurs, GPU 8 cœurs, WiFi 6, Bluetooth 5.0)
- PC portable gaming HP Victus 15-fb3012nf à 774,99 € avec le code 25DES249 (15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen AI 5 340, RTX 5060 8Go TGP 75W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4)
- MacBook Air M4 à 874 € avec le code 25DES249 (13,6" Liquid Retina 2560 x 1664, RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 099 € avec le code DEALABS100E (15,3" IPS WUXGA 165Hz, Core i7-13650HX, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
➡️ Rendez-vous sur la page du Black Friday Cdiscount pour découvrir toutes les offres disponibles.