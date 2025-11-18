Le Black Month déferle sur Cdiscount et la catégorie la plus scrutée est, comme toujours, celle des smartphones. Après une année d'inflation, les consommateurs ont attendu ce moment précis pour changer d'appareil. Les entrepôts doivent se vider avant 2026.
Le résultat ? Une guerre des prix agressive, en particulier chez Cdiscount, qui se positionne avec des offres chocs sur des modèles clés. Nous avons isolé trois pépites qui couvrent tous les besoins et tous les budgets. C'est le moment de craquer.
Honor Magic 7 Lite : le champion de l'endurance est-il enfin abordable ?
Le Honor Magic 6 Lite avait stupéfié le marché avec sa batterie infatigable et son écran ultra-résistant. Le Honor Magic 7 Lite reprend le flambeau et le perfectionne. C'est le smartphone "sans-souci" par excellence. Son point fort reste sa batterie colossale qui tient deux, voire trois jours en usage normal. Fini l'angoisse de la prise.
Son écran, doté d'une nouvelle protection "Rhino-Shield", encaisse les chutes sans broncher. Mais il n'est pas qu'endurant : il offre une dalle AMOLED 120Hz superbe et un capteur photo principal (passé à 108MP) qui se défend très bien en milieu de gamme. Pour le Black Friday, Cdiscount le lâche à un prix qui le rend quasi-imbattable. C'est le choix de la raison, pour ceux qui veulent la fiabilité avant tout.
Il est actuellement proposé au tarif de 269,99€
Samsung Galaxy S23 : le format premium devient-il un "no-brainer" ?
Le Samsung Galaxy S23 n'est plus le dernier-né, et c'est exactement pour ça qu'il est intéressant. Sorti en 2023, il reste une machine de guerre en 2025. C'est le choix des amateurs de formats compacts qui ne veulent aucun compromis. Il tient dans la poche, s'utilise à une main et respire le haut de gamme.
Son processeur (le Snapdragon 8 Gen 2) est encore une bête de course et son trio d'appareils photo est tout simplement excellent. C'est le jour et la nuit avec le milieu de gamme. Son seul défaut à sa sortie était son prix. Pour le Black Friday, Cdiscount le fait basculer dans la catégorie des "offres en or". C'est l'occasion d'acheter du premium au prix du neuf de milieu de gamme.
Il est actuellement proposé au tarif avantageux de 283,99€
Xiaomi Poco X7 Pro : la puissance ultime pour les joueurs ?
Poco a toujours eu une mission : la performance brute, sans fioritures. Le Xiaomi Poco X7 Pro est l'aboutissement de cette philosophie. Il est conçu pour une seule chose : dévorer les jeux les plus gourmands. Il embarque la dernière puce Dimensity série 9000 (ou équivalent) qui rivalise avec les meilleurs.
Son écran AMOLED 144Hz est d'une fluidité absolue et sa charge ultra-rapide 120W vous fait passer de 0 à 100% en moins de 20 minutes. Évidemment, pour ce prix, il fait des concessions (la photo est correcte, sans plus), mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est un "flagship-killer" pour gamers, et la promotion Cdiscount le rend tout simplement incontournable pour ce public.
Il est actuellement à 289,99€.
Comment Cdiscount se démarque-t-il ce Black Friday ?
La bataille ne se joue pas que sur le prix. Cdiscount le sait. L'enseigne mise sur un écosystème complet pour convaincre. D'abord, la disponibilité : les stocks sur ces trois modèles phares semblent solides, mais ils ne tiendront pas le week-end. Ensuite, les services associés, notamment la livraison express pour les membres Cdiscount à Volonté.
L'agressivité des offres s'explique par une volonté de marquer le coup. Le marché a été tendu, et Cdiscount utilise le Black Friday pour liquider les stocks 2024/2025 et s'imposer comme l'acteur de référence avant les fêtes. Pour le consommateur, c'est une fenêtre de tir idéale.
Les autres offres smartphone :
Cdiscount propose des offres sur de nombreuses références de smartphones qui devraient convenir à toutes et tous, le tout au meilleur prix :
- APPLE
- APPLE iPhone 13 128 Go Bleu (2021) - Reconditionné - Excellent état au prix de 267,76 €
- APPLE iPhone 13 128 Go Midnight (2021) - Reconditionné - Excellent état au prix de 268,63 €
- APPLE iPhone 13 128 Go Pink (2021) - Reconditionné - Excellent état au prix de 273.36 €
- APPLE iPhone 13 128 Go Starlight (2021) - Reconditionné - Excellent état au prix de 269.85 €
- HONOR
- Honor Magic7 Lite 5G 8 Go/512 Go Noir (Titanium Black) Double SIM au prix de 292.60 €
- Honor Magic7 Lite 5G Violet au prix de 269.99 €
- Smartphone HONOR Magic7 Lite 5G 8Go 256Go Noir 6.78” Snapdragon 6 Gen 1 6600mAh - EU version au prix de 267.29 €
- Smartphone Honor Magic7 Lite 5G 8/256 Noir Titane au prix de 259.99 €
- HOTWAV
- HOTWAV Cyber 13 Pro 20Go+256Go - Noir au prix de 152.99 €
- HOTWAV Cyber 13 Pro 20Go+256Go - Orange au prix de 152.99 €
- HOTWAV Cyber 13 16(8+8)Go+128Go - Noir au prix de 110 €
- HOTWAV Cyber 13 16(8+8)Go+128Go - Orange au prix de 110 €
- HOTWAV Cyber 16 Pro 8+512Go-Noir au prix de 189.99 €
- HOTWAV Hyper 7 5G (8+12) RAM /256Go au prix de 209.99 €
- HOTWAV Hyper 7 5G (8+12) RAM /256Go Noir au prix de 209.99 €
- HOTWAV Hyper 7S 4+256Go 120Hz -Jaune au prix de 169.99 €
- HOTWAV Hyper 7S 4+256Go -Noir au prix de 169.99 €
- HOTWAV Note 13 Max 16(6+10)Go+256Go -Noir au prix de 79.99 €
- HOTWAV Note 13 8Go+128Go -Bleu au prix de 64.99 €
- HOTWAV Note 13 8Go + 128Go - Violet au prix de 64.99 €
- HOTWAV Note 13 4+128Go - Noir au prix de 64.99 €
- HOTWAV T7 Pro 6Go+256Go - Noir au prix de 109.99 €
- HOTWAV T7 Pro 6Go+256Go - Orange au prix de 109.99 €
- HOTWAV - Note 13 Max Violet au prix de 79.99 €
- HOTWAV-Note 13 Max Titane Or au prix de 79.99 €
- MOTOROLA
- Motorola Moto G55 5G 8 Go/256 Go Gris (Forest Grey) au prix de 188.99 €
- SAMSUNG
- SAMSUNG Galaxy A14 5G Argent 128 Go au prix de 94.99 €
- SAMSUNG Galaxy A14 5G Vert 128 Go au prix de 115.99 €
- SAMSUNG Galaxy A16 4G Bleu nuit 4+128Go au prix de 119.99 €
- SAMSUNG Galaxy A16 4G Gris 4+128Go au prix de 122.99 €
- SAMSUNG Galaxy A16 4G Vert d'eau 4+128Go l au prix de 122.99 €
- SAMSUNG Galaxy A26 5G Smartphone 128 Go Noir au prix de 189.85 €
- SAMSUNG Galaxy A56 5G Smartphone 8 + 256Go Gris au prix de 304.99 €
- SAMSUNG Galaxy A56 5G Smartphone 8 + 256Go Rose au prix de 304.99 €
- SAMSUNG Galaxy S21 5G - 128Go, Single SIM, Gris, US Version au prix de 156.99 €
- SAMSUNG Galaxy S21 PLus 5G - 128Go, Single SIM, Noir au prix de 154.99 €
- SAMSUNG Galaxy S21 Ultra - 128Go, Single SIM, Argent au prix de 209.99 €
- SAMSUNG Galaxy S21 Ultra - 128Go, 12Go RAM, Single Sim, Noir au prix de 208.99 €
- SAMSUNG Galaxy Watch7 Montre connectée Bluetooth 40mm Vert au prix de 139.99 €
- Samsung Galaxy A14 5G Smartphone 128 Go Noir au prix de 89.99 €
- Samsung Galaxy A17 4G Bleu 128 Go 4 Go au prix de 151.64 €
- Samsung Galaxy A17 4G Bleu 128 Go 4 Go au prix de 151.64 €
- Samsung Galaxy A17 4G Gris 128 Go 4 Go au prix de 151.99 €
- Samsung Galaxy A17 4G Gris 128 Go 4 Go au prix de 151.99 €
- Samsung Galaxy A17 4G Noir 128 Go 4 Go au prix de 149.99 €
- Samsung Galaxy A17 4G Noir 128 Go 4 Go au prix de 155.00 €
- Samsung Galaxy S22 Plus 6Go-128 Go Noir au prix de 199.00 €
- Samsung Galaxy S23 5G -8Go-128 Go Noir au prix de 283.99 €
- XIAOMI
- XIAOMI - Redmi Note 14 5G - 8 Go + 256 Go - Midnight Black au prix de 164.99 €
- XIAOMI POCO F7 5G 12+256Go Argent au prix de 289.99 €
- XIAOMI POCO F7 5G 12+256Go Blanc au prix de 307.99 €
- XIAOMI POCO X7 Pro 5G 12Go RAM 512Go ROM Jaune au prix de 285.00 €
- XIAOMI POCO X7 Pro 5G 8Go RAM 256Go ROM Noir au prix de 240.00 €
- XIAOMI REDMI
- Redmi Note 14 Pro Smartphone 5G 12Go RAM 512Go ROM - Noir au prix de 249.99 €
- Xiaomi Redmi Note 14 pro 12G RAM 512G ROM Smartphone 4G Noir au prix de 209.99 €