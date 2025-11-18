Le Black Month déferle sur Cdiscount et la catégorie la plus scrutée est, comme toujours, celle des smartphones. Après une année d'inflation, les consommateurs ont attendu ce moment précis pour changer d'appareil. Les entrepôts doivent se vider avant 2026.

Le résultat ? Une guerre des prix agressive, en particulier chez Cdiscount, qui se positionne avec des offres chocs sur des modèles clés. Nous avons isolé trois pépites qui couvrent tous les besoins et tous les budgets. C'est le moment de craquer.

Honor Magic 7 Lite : le champion de l'endurance est-il enfin abordable ?

Le Honor Magic 6 Lite avait stupéfié le marché avec sa batterie infatigable et son écran ultra-résistant. Le Honor Magic 7 Lite reprend le flambeau et le perfectionne. C'est le smartphone "sans-souci" par excellence. Son point fort reste sa batterie colossale qui tient deux, voire trois jours en usage normal. Fini l'angoisse de la prise.

Son écran, doté d'une nouvelle protection "Rhino-Shield", encaisse les chutes sans broncher. Mais il n'est pas qu'endurant : il offre une dalle AMOLED 120Hz superbe et un capteur photo principal (passé à 108MP) qui se défend très bien en milieu de gamme. Pour le Black Friday, Cdiscount le lâche à un prix qui le rend quasi-imbattable. C'est le choix de la raison, pour ceux qui veulent la fiabilité avant tout.

Il est actuellement proposé au tarif de 269,99€

Samsung Galaxy S23 : le format premium devient-il un "no-brainer" ?

Le Samsung Galaxy S23 n'est plus le dernier-né, et c'est exactement pour ça qu'il est intéressant. Sorti en 2023, il reste une machine de guerre en 2025. C'est le choix des amateurs de formats compacts qui ne veulent aucun compromis. Il tient dans la poche, s'utilise à une main et respire le haut de gamme.

Son processeur (le Snapdragon 8 Gen 2) est encore une bête de course et son trio d'appareils photo est tout simplement excellent. C'est le jour et la nuit avec le milieu de gamme. Son seul défaut à sa sortie était son prix. Pour le Black Friday, Cdiscount le fait basculer dans la catégorie des "offres en or". C'est l'occasion d'acheter du premium au prix du neuf de milieu de gamme.

Il est actuellement proposé au tarif avantageux de 283,99€

Xiaomi Poco X7 Pro : la puissance ultime pour les joueurs ?

Poco a toujours eu une mission : la performance brute, sans fioritures. Le Xiaomi Poco X7 Pro est l'aboutissement de cette philosophie. Il est conçu pour une seule chose : dévorer les jeux les plus gourmands. Il embarque la dernière puce Dimensity série 9000 (ou équivalent) qui rivalise avec les meilleurs.

Son écran AMOLED 144Hz est d'une fluidité absolue et sa charge ultra-rapide 120W vous fait passer de 0 à 100% en moins de 20 minutes. Évidemment, pour ce prix, il fait des concessions (la photo est correcte, sans plus), mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est un "flagship-killer" pour gamers, et la promotion Cdiscount le rend tout simplement incontournable pour ce public.

Il est actuellement à 289,99€.

Comment Cdiscount se démarque-t-il ce Black Friday ?

La bataille ne se joue pas que sur le prix. Cdiscount le sait. L'enseigne mise sur un écosystème complet pour convaincre. D'abord, la disponibilité : les stocks sur ces trois modèles phares semblent solides, mais ils ne tiendront pas le week-end. Ensuite, les services associés, notamment la livraison express pour les membres Cdiscount à Volonté.

L'agressivité des offres s'explique par une volonté de marquer le coup. Le marché a été tendu, et Cdiscount utilise le Black Friday pour liquider les stocks 2024/2025 et s'imposer comme l'acteur de référence avant les fêtes. Pour le consommateur, c'est une fenêtre de tir idéale.

Les autres offres smartphone :

Cdiscount propose des offres sur de nombreuses références de smartphones qui devraient convenir à toutes et tous, le tout au meilleur prix :