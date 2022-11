Pour rappel, l’entreprise FlexiSpot propose des solutions ergonomiques pour faciliter notre vie au quotidien avec des lits électriques, des vélos de bureaux pour éviter la sédentarité ou encore des bureaux électriques assis debout. Depuis 2016, FlexiSpot s’engage à aider ses clients à rester en bonne santé, heureux et productifs lorsqu’ils travaillent.

Pour le Black Friday, la société profite de cet événement international pour proposer des réductions, mais également des jeux-concours ou des tests à ne pas rater. N'hésitez pas à consulter la page dédiée chez FlexiSpot.

Par exemple, le 25 novembre, les 15 premières personnes qui commanderont un produit à partir de 9h00 profiteront de leur commande...gratuitement (!), dans une limite de 600 €. L’opération est reproduite jusqu’au 28 novembre avec 5 personnes sélectionnées chaque jour.

Une autre bonne affaire à ne pas rater est l’inscription à la newsletter qui vous fait profiter d’un bon de réduction de 8 %, et vous donne une chance de gagner un iPhone 14 Pro !

Flexispot propose également de tester quelques produits (actuellement une chaise et un lit) et de garder le produit ! Il suffit simplement de s’inscrire via ce lien. Pour finir, il y a un autre petit jeu qui vous fait soit gagner un coupon de réduction, soit un coffre aux trésors ou encore un chèque de 1000 € ! Reste à réussir à faire le bon temps !

Sinon plusieurs offres sont incontournables pour ce Vendredi noir si vous voulez améliorer votre confort au travail :

Du 1e au 30 novembre

Bureau assis debout électrique E1 à 229,99 €

Bureau assis debout électrique EQ5 Avancé à 270 € avec le code BONEQ5

Bureau assis debout EW8 Comhar à 340 € avec le code BONEW8

Du 25 au 28 novembre

Bureau assis debout électrique E7 Avancé à 329,99 € avec le code BONE7

Bureau assis debout électrique E8 Avancé à 369,99 € avec le code BONE8



Pour rappel toutes les offres de FlexiSpot pour ce Black Friday sont à retrouver ici.