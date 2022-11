Dans le cadre du Black Friday, Ivacy propose une réduction de 90 % sur l'abonnement de 5 ans à son VPN. Il est ainsi affiché à seulement 1 € par mois pour un montant total à débourser de seulement 60 € pour 5 années de tranquillité. De plus, le service propose 2 To de stockage cloud crypté inclus dans l'offre.

Pour rappel, Ivacy a été fondée en 2006 et est basée à Singapour. La marque dispose de plus de 5700 serveurs répartis dans 100 régions différentes dans le monde.

Au niveau de la politique de confidentialité, Ivacy indique qu'il n'y a pas de journalisation des données et que les connexions profitent du cryptage AES avec des clés 256 bits (grade militaire). Vous pouvez aussi profiter d'une protection contre les malwares, d'une connexion automatique au serveur le plus rapide disponible, d'un Split Tunneling pour un trafic Internet sélectionné dans un tunnel VPN, d'un Kill Switch pour stopper toutes les activités Internet en cas de défaillance de la connexion VPN et enfin du support P2P.

Outre la sécurité que vous apporte un VPN, ce dernier permet de passer outre les restrictions géographiques pour l'accès à des services de streaming. Il permet ainsi d'accéder à tout le contenu situé à l'étranger de Disney+, Amazon Prime, Hulu ou encore Netflix. Si vous avez un abonnement à Netflix en France, libre à vous donc d'accéder gratuitement au catalogue américain de Netflix, qui dispose de plus de contenus, avec des séries et films exclusifs.

L'abonnement à Ivacy VPN permet à 10 appareils de se connecter en simultané avec une disponibilité sur l'ensemble des plateformes et sans limitation de bande passante.

Pour le Black Friday, vous trouverez le VPN Ivacy avec une réduction de 90 % sur son abonnement de 5 ans soit à seulement 1 € par mois !