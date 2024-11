Le Black Friday a toujours été une période faste pour réalise de bonnes affaires et bénéficier de très importantes réductions. Cette année, découvrez la Keysfan Black Friday Mad Sale avec des prix jamais vus notamment sur les licences Microsoft Office & Windows.

La clé Microsoft Office 2021 Pro est ainsi maintenant disponible au prix incroyable de seulement 35,55 €. Avec des fonctionnalités avancées, une sécurité renforcée et une meilleure intégration au cloud, la suite bureautique Office 2021 est idéale pour les utilisateurs qui veulent rester en pointe. Et si vous n'avez que peu de budget, signalons qu’Office Pro 2016 n'est affiché qu'à 15,49 € et qu'il se vend comme des petits pains pendant la promotion du Black Friday. Profitez de cette fête annuelle pour vous mettre à niveau.

Concernant le système d'exploitation, vous trouverez le dernier Windows 11 Pro, initialement proposé au prix de 199,99 €, à seulement 13,45 € pendant la Keysfan Black Friday Mad Sale ! A noter que Windows 10 est en vente à seulement 8,25 €. Mais sachant que Windows 10 Pro ne recevra aucune mise à jour après le 14 octobre 2025, c'est le moment idéal pour obtenir Windows 11 Pro à un prix imbattable !

Et si vous avez besoin d'aide, Keysfan propose une assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour vous aider à installer votre produit ou répondre à vos questions. Mieux encore, Keysfan vous promet un service après-vente à vie ! Bon shopping !

Ces réductions ne sont disponibles que pendant quelques jours, donc ne tardez pas !

Meilleures offres Keysfan

Les meilleures offres du moment

Office pour mac au meilleur prix

Achetez plus, amusez-vous plus, dépensez moins !

Achetez un pack pour payer moins ! Utilisez le code promo SKF62

50% de réduction sur Windows et Office avec le coupon SKF50

Achetez en gros pour dépenser moins

Logiciels divers :

Chez Keysfan vous pouvez économiser jusqu'à 90 % par rapport aux prix publics conseillés, en obtenant en réalité des licences 100 % certifiables et garanties, grâce à leur système de livraison numérique instantané qui vous envoie tout ce dont vous avez besoin en quelques instants après l'achat, directement dans votre boîte email.

Comme le montre leur score moyen de Excellent sur TrustPilot, Keysfan est un revendeur fiable, offrant toutes les garanties que vous pouvez attendre d'une boutique professionnelle, y compris une garantie de remboursement complet, des méthodes de paiement sécurisées, et une assistance client gratuite en anglais, toujours disponible pour vous avant et après votre commande.

Allez visiter leur boutique et voyez combien d'argent vous pouvez économiser en achetant Microsoft Office chez eux. Bon shopping !

Comment payer ?

Ajoutez le produit au panier et remplissez le code de coupon, cliquez sur "Procéder au paiement" après confirmation ! Veuillez sélectionner "CDZEPay" pour sélectionner la méthode de paiement.