La marque Minisforum est devenue, au fil des années un référence incontournable du PC au format compact, et elle ne se contente pas de solder des fins de série. Elle attaque frontalement le marché des tours classiques avec des remises agressives sur ses modèles les plus performants.

La marque souhait ainsi prouver qu'en 2025, une boîte de la taille d'un livre de poche peut faire tourner les logiciels les plus lourds et les jeux AAA sans surchauffer. Pour les créatifs, les développeurs ou simplement ceux qui veulent un bureau épuré, le Black Friday est le moment charnière pour basculer vers le format mini sans compromis sur les performances.

Le monstre de puissance : MS-S1 Max

Si vous pensiez que "mini PC" rimait avec "bureautique légère", le MS-S1 Max va vous forcer à revoir votre jugement. C'est une véritable station de travail déguisée. Sous son châssis discret, Minisforum a réussi à intégrer le processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, une puce capable de gérer des charges de travail titanesques, épaulée par une capacité hallucinante de 128 Go de RAM.





C'est typiquement la machine conçue pour ceux qui font du montage vidéo 4K, du calcul intensif ou qui lancent vingt machines virtuelles en même temps. La remise est à la hauteur de la fiche technique : pour le Black Friday, le mini PC MS-S1 Max voit son prix chuter de 3319 € à 2739 €. C'est un investissement, certes, mais pour une machine qui enterre la plupart des stations fixes vendues au même prix, avec l'encombrement en moins.

L'équilibre parfait : MS-A2 Workstation

Pour ceux qui cherchent une machine polyvalente, capable de tout faire mais à un tarif plus doux, le MS-A2 se pose comme le choix rationnel de cette vente flash. Ce modèle se distingue par sa flexibilité et son architecture pensée pour durer.



Équipé de processeurs AMD Ryzen haut de gamme (série 7000 ou 9000 selon la configuration), il offre une fluidité absolue sous Windows 11, que ce soit pour du gaming sérieux ou du multitâche lourd.

Son atout ? Un système de refroidissement particulièrement soigné qui lui permet de maintenir ses performances sur la durée sans transformer votre bureau en piste de décollage. Le mini PC MS-A2 est proposé à seulement 859 € au lieu de 1069 € pendant le Black Friday, c'est le rapport performance / prix imbattable du moment pour qui veut moderniser son équipement informatique.

Toutes les offres du Black Friday Minisforum 2025

Minisforum a appliqué des réductions sur une large partie de son catalogue, allant des tablettes 3-en-1 aux stations de travail pures. Voici la liste des meilleures affaires repérées, disponibles directement sur leur boutique officielle :

Toutes les promotions Black Friday de Minisforum sont disponibles sur cette page dédiée.