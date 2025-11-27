Le Black Friday est l'occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir à moindres frais, ou encore de préparer les fêtes de fin d'année en épargnant son budget. C'est une période faste pour l'e-commerce et les offres se multiplient.
Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres Son & image et Jeux vidéo du site, avec des réductions allant jusqu'à -35%.
Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Pack Onlan à 459,99€
C'est l'offre "clé en main" par excellence pour ceux qui veulent plonger dans l'univers Nintendo sans se casser la tête. Ce bundle regroupe la console hybride (version avec autonomie améliorée) et le titre absolument indispensable pour les soirées entre amis : Mario Kart 8 Deluxe.
Pour sécuriser l'investissement dès le déballage, le pack inclut les accessoires de démarrage Onlan, essentiels pour protéger la machine lors de vos déplacements. Que ce soit pour jouer en mode portable dans le train ou docké sur la télé du salon, vous avez ici le kit complet pour démarrer sur les chapeaux de roues.
TV QLED Samsung 65" (165 cm) 4K UHD - 65Q7F2 à 549,99€
Si vous cherchiez une excuse pour changer de téléviseur, cette diagonale massive de 165 cm est un argument de poids. Samsung déploie ici sa technologie QLED qui offre un volume de couleur bien supérieur aux écrans LED classiques, garantissant des images vibrantes et des contrastes marqués, le tout piloté par un processeur 4K UHD performant.
Au-delà de la qualité d'image compatible HDR10+, c'est l'interface qui séduit : cette Smart TV intègre le fameux Gaming Hub, vous permettant d'accéder au Cloud Gaming (Xbox, GeForce Now) directement depuis la télé, sans avoir besoin de brancher une console. Un design épuré et fin qui modernise instantanément le salon.
Voici les offres les plus agressives disponibles dès à présent :
JEUX VIDÉO
- Pack PS5 Standard (Slim) + Spider-Man 2 + The Last of Us Part II + God of War Ragnarök au prix de 459.00 € au lieu de 707.99 € soit -35% de réduction
- Pack PS5 Digital (Slim) + Casque-Micro Gaming JBL Quantum 100 au prix de 349.00 € au lieu de 538.99 € soit -35% de réduction
- Pack PS5 Digital (Slim) + 2ème Manette DualSense Silver au prix de 369.00 € au lieu de 559.00 € soit -33% de réduction
- Pack PS5 Standard (Slim) + 2ème Manette DualSense Cobalt Blue au prix de 469.00 € au lieu de 619.00 € soit -24% de réduction
- Pack PS5 Pro + FC26 + Lecteur de disques au prix de 749.00 € au lieu de 878.99 € soit -14% de réduction
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Pack Onlan au prix de 459.99 € au lieu de 524.99 € soit -12% de réduction
- Pack Nintendo Switch Néon + Légendes Pokémon: Z-A au prix de 319.99 € au lieu de 359.99 € soit -11% de réduction
- Volant de course et pédales Logitech G29 (PS5/PS4/PC) au prix de 174.99 € au lieu de 199.99 € soit -12% de réduction
IMAGE ET SON
- TV LED Samsung 75" (190 cm) 4K UHD - 75U7000F au prix de 599.00 € au lieu de 649.00 € soit -7% de réduction
- TV QLED Samsung 65" (165 cm) 4K UHD - 65Q7F2 au prix de 549.99 €
- TV LED Philips 55" (139 cm) 4K UHD - 55PUS7000 au prix de 299.00 € au lieu de 359.99 € soit -16% de réduction
- TV Thomson 50" (126 cm) UHD LED Fire TV au prix de 249.00 € au lieu de 289.00 € soit -13% de réduction
- Barre de son Samsung S-Series HW-S710GD/ZG au prix de 249.99 € au lieu de 269.99 € soit -7% de réduction
- Vidéoprojecteur 4K Supporté WiFi Bluetooth au prix de 139.99 € au lieu de 149.99 € soit -6% de réduction