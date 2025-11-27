Le Black Friday est l'occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir à moindres frais, ou encore de préparer les fêtes de fin d'année en épargnant son budget. C'est une période faste pour l'e-commerce et les offres se multiplient.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres Son & image et Jeux vidéo du site, avec des réductions allant jusqu'à -35%.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Pack Onlan à 459,99€

C'est l'offre "clé en main" par excellence pour ceux qui veulent plonger dans l'univers Nintendo sans se casser la tête. Ce bundle regroupe la console hybride (version avec autonomie améliorée) et le titre absolument indispensable pour les soirées entre amis : Mario Kart 8 Deluxe.





Pour sécuriser l'investissement dès le déballage, le pack inclut les accessoires de démarrage Onlan, essentiels pour protéger la machine lors de vos déplacements. Que ce soit pour jouer en mode portable dans le train ou docké sur la télé du salon, vous avez ici le kit complet pour démarrer sur les chapeaux de roues.

TV QLED Samsung 65" (165 cm) 4K UHD - 65Q7F2 à 549,99€

Si vous cherchiez une excuse pour changer de téléviseur, cette diagonale massive de 165 cm est un argument de poids. Samsung déploie ici sa technologie QLED qui offre un volume de couleur bien supérieur aux écrans LED classiques, garantissant des images vibrantes et des contrastes marqués, le tout piloté par un processeur 4K UHD performant.





Au-delà de la qualité d'image compatible HDR10+, c'est l'interface qui séduit : cette Smart TV intègre le fameux Gaming Hub, vous permettant d'accéder au Cloud Gaming (Xbox, GeForce Now) directement depuis la télé, sans avoir besoin de brancher une console. Un design épuré et fin qui modernise instantanément le salon.



Voici les offres les plus agressives disponibles dès à présent :

JEUX VIDÉO

IMAGE ET SON