Le Black Friday Boulanger entre dans sa phase finale : c'est votre toute dernière chance de profiter des prix cassés, car l'opération se termine ce soir à minuit, le 1er décembre !
Pour ce dernier focus, on vous propose une sélection de PC portables jusqu'à -35%, avec des modèles bureautiques, gaming et créatifs.
HP OmniBook X Flip 16-ar0003nf
Sa conception convertible permet de basculer aisément entre les modes rabat, tente, tablette et renversé selon vos besoins. L’écran tactile OLED de 16 pouces, certifié Eyesafe, affiche une résolution de 2880 x 1800 pixels pour des images précises, des couleurs éclatantes et un confort visuel renforcé grâce à la couverture DCI-P3 et à la technologie FreeSync Premium Pro.
Le PC s’appuie sur le processeur Ryzen AI 7 350 (8 cœurs, jusqu'à 5 GHz) pour offrir une puissance de calcul remarquable, idéale pour la création, le multitâche et le streaming. Son NPU capable d’atteindre 50 TOPS assure une réactivité exemplaire tout en optimisant la consommation d’énergie, tandis que la carte graphique intégrée Radeon 860M fournit des performances solides pour les jeux et les applications graphiquement exigeantes.
La mémoire vive de 24 Go de RAM LPDDR5x garantit une fluidité irréprochable même lors d’usages intensifs, et le stockage SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 de 512 Go offre des vitesses de transfert élevées pour accéder instantanément à vos fichiers et projets.
L'autonomie peut atteindre 16 heures, associée à la recharge rapide HP Fast Charge.
Retrouvez le HP OmniBook X Flip 16-ar0003nf à 899,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 25% chez Boulanger en ce moment.
Et voici quelques autres modèles de PC portables en promotion pour le Black Friday Boulanger :
- ASUS Vivobook X1504VA-BQ3627W à 499,99 € soit -23% (15" FHD, Core 5 120U 10 cœurs, Intel Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 x 15Q8X10 AI Copilot+PC à 529,99 € soit -34% (15,3" IPS FHD, Snapdragon X 8 cœurs, GPU Qualcomm Adreno, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 599,99 € soit -33% (16" IPS WUXGA, Core i7 13620H 10 cœurs, Intel UHD Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11)
- HP 17-cn3025nf à 599,99 € soit -25% (17,3" IPS FHD, Core i7 1355U 10 cœurs, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.4, Windows 11)
- Pack ASUS Vivobook S1607QAMB107W Copilot+PC + Sac à dos + Souris sans fil à 599,99 € soit -25% (16" IPS WUXGA, Snapdragon X 8 cœurs, GPU Qualcomm Adreno, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- Samsung Galaxy Book4 à 699,99 € soit -22% (15,6" LCD FHD, Core i7 1355U 10 cœurs, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11)
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 Aura OLED Copilot+PC à 849,99 € soit -23% + 100 € de bonus reprise (14" OLED FHD, Core Ultra 7 256V 8 cœurs, Intel Arc Graphics, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, WiFi 7, Bluetooth 5.4, Windows 11)
- MSI Cyborg 15 B13WFKG-648FR à 1 099,99 € soit -35% (15,6" IPS FHD 144Hz, Core i7 13620H 10 cœurs, RTX 5060, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- Acer Nitro V 15 ANV15-52-779Q à 1 099,99 € soit -31% (15,6" IPS FHD 144Hz, Core i7 13620H 10 cœurs, RTX 5060, RAM 32 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Windows 11)
- Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R4W3 à 1 299,99 € soit -28% (17,3" LCD FHD 144Hz, Ryzen 7 260 8 cœurs, RTX 5060, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11)
➡️ Et pour découvrir toutes les offres avant la fin, rendez-vous vite sur la page du Black Friday Boulanger.