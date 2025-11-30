Le Black Friday Boulanger entre dans sa phase finale : c'est votre toute dernière chance de profiter des prix cassés, car l'opération se termine ce soir à minuit, le 1er décembre !

Pour ce dernier focus, on vous propose une sélection de PC portables jusqu'à -35%, avec des modèles bureautiques, gaming et créatifs.

HP OmniBook X Flip 16-ar0003nf

Sa conception convertible permet de basculer aisément entre les modes rabat, tente, tablette et renversé selon vos besoins. L’écran tactile OLED de 16 pouces, certifié Eyesafe, affiche une résolution de 2880 x 1800 pixels pour des images précises, des couleurs éclatantes et un confort visuel renforcé grâce à la couverture DCI-P3 et à la technologie FreeSync Premium Pro.

Le PC s’appuie sur le processeur Ryzen AI 7 350 (8 cœurs, jusqu'à 5 GHz) pour offrir une puissance de calcul remarquable, idéale pour la création, le multitâche et le streaming. Son NPU capable d’atteindre 50 TOPS assure une réactivité exemplaire tout en optimisant la consommation d’énergie, tandis que la carte graphique intégrée Radeon 860M fournit des performances solides pour les jeux et les applications graphiquement exigeantes.

La mémoire vive de 24 Go de RAM LPDDR5x garantit une fluidité irréprochable même lors d’usages intensifs, et le stockage SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 de 512 Go offre des vitesses de transfert élevées pour accéder instantanément à vos fichiers et projets.

L'autonomie peut atteindre 16 heures, associée à la recharge rapide HP Fast Charge.

Retrouvez le HP OmniBook X Flip 16-ar0003nf à 899,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 25% chez Boulanger en ce moment.

Et voici quelques autres modèles de PC portables en promotion pour le Black Friday Boulanger :

➡️ Et pour découvrir toutes les offres avant la fin, rendez-vous vite sur la page du Black Friday Boulanger.