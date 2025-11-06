Xiaomi Pad 7 (12 + 256 Go)

Son écran 3,2K ultra-détaillé affiche jusqu’à 144Hz selon les applications, offrant une fluidité exceptionnelle et des couleurs riches grâce à une large couverture colorimétrique et une luminosité HBM garantissant une parfaite lisibilité, même en plein soleil. Certifiée trois fois par TÜV Rheinland, elle préserve le confort visuel en limitant la fatigue oculaire.

Protégé par un revêtement Nano Texture antireflet, l’écran élimine jusqu’à 99 % des reflets et réduit la réflectivité de 65 %, pour une visibilité optimale, y compris en extérieur.

Côté audio, la tablette embarque un mode Volume Boost doublant la puissance sonore. Combiné à ses quatre haut-parleurs haute fidélité, il offre un son surround 3D immersif.

Sous le capot, le processeur Snapdragon série 7 gravé en 4 nm délivre des performances rapides et stables, même avec les applications les plus exigeantes. La charge rapide 45 W assure une récupération d’énergie express avec un chargeur Xiaomi compatible (non inclus).

Enfin, avec HyperOS 2, la Xiaomi Pad 7 offre une interaction fluide entre tous vos appareils : réception d’appels, continuité entre applications, connexion automatique au partage de connexion mobile, et transfert instantané de fichiers via NFC.

Vous pouvez retrouver la Xiaomi Pad 7 (version 12 + 256 Go) en bleu, gris ou vert à 305,11 € sur AliExpress grâce au code CDFR20 (ou FRCD20), valable jusqu'au 07/11 inclus.



