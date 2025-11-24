Préparez-vous à enfin chouchouter votre dos : à l'occasion du Black Friday, Sihoo lance une vague de promotions majeures sur ses chaises de bureau avec des réductions allant jusqu'à 130 €.

L'événement se déroule en deux temps pour que tout le monde puisse en profiter, avec tout d'abord la pré-vente du 11 au 24 novembre, puis la vente officielle du 25 au 30 novembre.

Sihoo a également prévu des offres spéciales comme des coupons de réduction hebdomadaires et limités sur certains modèles de chaises, et même la possibilité de gagner des commandes gratuites chaque semaine.

Voici quelques chaises ergonomiques proposées à prix réduit pour l'occasion.

Sihoo Doro S100

La chaise de bureau Sihoo Doro S100 est l'un des produits phares des promotions du Black Friday.

Au cœur de son design se trouve un soutien lombaire dynamique double innovant, conçu pour soutenir parfaitement votre dos. Il offre une surface de soutien considérablement plus grande que les alternatives classiques et s'adapte aux personnes de toutes tailles et poids. Grâce à quatre ressorts stratégiquement placés, il se conforme dynamiquement à votre posture assise, assurant un confort supérieur pour différentes morphologies.

Le confort est également optimisé au niveau de l'assise. La Doro S100 est désormais équipée d’un coussin de siège agrandi et amélioré, offrant un meilleur ajustement pour les utilisateurs plus grands. Ce coussin, conçu en forme de cascade, augmente efficacement la surface de contact avec vos cuisses et vos hanches. Ce design réduit la pression et favorise une circulation sanguine fluide, même lorsque vous changez de position.

Pour les moments de pause, vous pouvez incliner la chaise jusqu’à 135° pour un confort optimal.

Enfin, l'appui-tête procure un confort généreux pour la tête et le cou. Il s’adapte parfaitement à la courbure naturelle de votre cou, offrant une large surface de détente où vous pouvez reposer votre tête confortablement, même sur le côté.

Vous pouvez obtenir la Sihoo Doro S100 en noir ou blanc à 234,99 € en ce moment grâce au code de réduction SihooGT valable uniquement sur le site officiel.



➡️ Votre achat est sécurisé par un essai de 30 jours, une garantie de 3 ans, l'expédition express et une garantie de satisfaction.



Voici un aperçu des autres réductions actuellement disponibles sur le site officiel :

