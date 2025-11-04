Le Black Friday, officiellement prévu pour la fin novembre, n'est plus qu'une date symbolique sur un calendrier. La véritable bataille des prix, c'est maintenant. Les e-commerçants comme Amazon et AliExpress ont dégainé des promotions folles, et les marques chinoises Xiaomi et Honor sont en première ligne pour casser les prix sur leurs smartphones les plus populaires.

Quelles sont les meilleures offres ?

La palme de la folie revient sans conteste à Honor. Le Honor Magic V2, leur impressionnant smartphone pliable, voit son prix s'effondrer totalement.

Sur AliExpress, en combinant une réduction et le code promo CDFR70, il passe de 1 999,90 euros à seulement 556,83 euros. C'est une chute de -72%, tout simplement indécente.



Le Honor Magic 7Pro, leur fleuron, n'est pas en reste. La version 1 To est affichée à 786 euros (au lieu de 1 499 euros), et la version 512 Go à 622euros (au lieu de 1 299 euros), là encore avec le code CDFR70.

Xiaomi et Poco sont-ils en reste ?

Pas du tout. Xiaomi reste fidèle à sa réputation de casseur de prix. Le très populaire Xiaomi Redmi Note 14 Pro (256 Go) se trouve à 180,82 euros sur Amazon. Pour ceux qui visent plus haut, le Poco F7 Ultra, un monstre de puissance, passe à 499 euros chez Amazon également.



Si vous cherchez encore moins cher, le Redmi Note 14 (128Go) est à 119 euros et le Poco X7 5G tombe à 199 euros.

Et Samsung dans tout ça ?

Samsung se bat aussi, mais concentre ses efforts sur ses gammes les plus populaires et accessibles. L'entrée de gamme est bradée chez Amazon : le Samsung Galaxy A16 se trouve à 118 euros, et le Galaxy A26, plus performant, s'affiche à 198 euros au lieu de 226,99 euros.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces offres pré-Black Friday sont-elles fiables ?

Oui, ce sont des promotions proposées par de grands e-commerçants comme Amazon et AliExpress. Cependant, elles sont souvent limitées en stock. Il est conseillé de ne pas trop attendre si un modèle vous intéresse, car les prix pourraient remonter avant l'événement officiel.

Quels sont les modèles les plus intéressants ?

Tout dépend du budget. Pour moins de 200 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro (180 €) offre un excellent rapport qualité-prix. Pour le haut de gamme, le Poco F7 Ultra (499 €) et le Honor Magic 7 Pro (à partir de 622 €) sont des offres exceptionnelles. Le Honor Magic V2 (556 €) est une opportunité unique si vous visez un smartphone pliable.

Faut-il attendre le Black Friday officiel ?

C'est un pari. Si certaines offres seront peut-être égalées ou légèrement dépassées le jour J, ces promotions anticipées permettent d'éviter la ruée de fin novembre, les ruptures de stock rapides et les délais de livraison allongés à l'approche de Noël.