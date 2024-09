Black Myth Wukong était le jeu le plus attendu de la rentrée, et les joueurs se sont bel et bien montrés présents pour le titre, puisqu'il vient de dépasser le cap des 18 millions de ventes.

Disponible uniquement sur PS5 et PC, le titre a réussi à s'installer immédiatement au rang du jeu le plus joué du moment sur Steam avec plus de 3 millions de joueurs simultanés. En quelques jours, le titre s'est imposé comme une véritable réussite, dépassant les attentes des développeurs.

La situation est d'autant plus impressionnante qu'il s'agit du premier vrai titre AAA développé et produit en Chine à destination de l'international. Il aura nécessité 6 ans de développement pour un budget total de 70 millions de dollars, investissement déjà rentabilisé au regard du succès du titre.

Game Science s'attend désormais à dépasser le cap des 30 millions de ventes au cours de la durée de vie du titre. Rappelons que le titre doit également sortir sur Xbox, et on apprend également qu'une extension est déjà prévue.