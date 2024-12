Les Game Awards 2024 ont été l'occasion de découvrir certains des jeux qui sortiront l'année prochaine, mais également de célébrer le succès de ceux qui auront occupé des millions de joueurs cette année.

Et finalement, c'est Astro Bot, le jeu de Sony qui a été consacré meilleur jeu de l'année 2024, soulevant quelques questions tant chez les joueurs que chez la concurrence, à commencer par Black Myth Wukong.

Black Myth Wukong a réalisé des chiffres impressionnants cette année, avec un lancement historique pour l'un des premiers jeux premium entièrement réalisé en Chine. Le titre à lui seul incarne un véritable symbole pour le pays, qui plus est sur un secteur qui est particulièrement délicat et soumis à de lourdes restrictions locales.

Nommé aux Game Awards, le titre est reparti avec deux prix : celui du meilleur jeu d'action et celui du choix des joueurs. Il était toutefois également nominé pour le titre de jeu de l'année, mais a échoué face à Astro Bot.

Depuis la cérémonie, la communauté de fans ne digère pas vraiment ce classement... Et Feng Ji, CEO de Game Science est du même avis et repars des Game Awards avec une certaine amertume. Sur Weibo, il a présenté ses remerciements pour les deux titres obtenus tout en précisant qu'il y a aussi "des déceptions, des regrets et surtout des abandons d'illusions", Il ajoute également "Je ne comprends vraiment pas les critères de sélection du Jeu de l'Année de cette année. Je suis venu pour rien !"

Selon le responsable du studio, le patron de Game Science était tellement persuadé de remporter le titre du jeu de l'année qu'il aurait rédigé un discours de remerciement deux ans à l'avance... Discours qui n'a pas pu être distillé puisque lors de la remise des prix, les équipes de Game Science n'ont même pas eu l'opportunité de monter sur scène du fait d'un rythme de cérémonie effréné.