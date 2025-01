Black Myth Wukong s'impose comme l'un des grands jeux sortis l'année passée, le tout premier jeu AAA 100% d'origine chinoise qui promet de bousculer le marché dans les années avenir.

Le titre a été salué pour sa direction artistique, le contenu qu'il propose et sa beauté... Mais il a également beaucoup fait parler de par son absence de l'écosystème Xbox.

Si beaucoup évoquaient un énième partenariat d'exclusivité noué avec Sony, il n'en est finalement rien.

Le directeur du jeu, Feng Ji a récemment donné quelques explications sur le retard du jeu sur Xbox. Selon lui, ce sont les limites techniques imposées par la Xbox Series S qui ont donné du fil à retordre aux équipes de développeurs.

Ce serait principalement la limite de 10 Go de mémoire partagée de la Xbox Series S qui a imposé des optimisations assez lourdes et chronophages pour les équipes. Puisque Microsoft impose aux développeurs d'optimiser leurs jeux pour les deux plateformes Xbox Series S et X, il aura fallu faire des concessions et prendre plus de temps pour optimiser le titre en fonction de la Series S dont la configuration est bien moins solide...

La Xbox Series S est vivement critiquée par les développeurs et éditeurs depuis sa sortie comme un frein à l'innovation et au portage de jeux AAA. Larian Studios avait récemment pointé du doigt la console avec la sortie de Baldur's Gate 3.

Annoncé en octobre dernier sur Xbox Series X, Black Myth Wukong n'a toujours pas de date de lancement officielle sur les consoles de Microsoft.