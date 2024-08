C'était une sortie attendue de longue date par une foule de joueurs, et dont les derniers moments d'attente ne se sont pas vraiment passés comme prévu.

Black Myth : Wukong était au coeur d'une vaste polémique depuis quelques semaines et différents appels au boycott. Un grand nombre de créateurs de contenus appelaient ainsi les joueurs à se méfier du jeu, tout en pointant du doigt les conditions imposées par Game Science, le studio à l'origine du jeu, concernant les prétests.

Ainsi, le studio a trié les médias sur le volet et n'a envoyé que quelques clés de test. Des relais d'information choisis, et largement encadrés puisque la clé s'accompagnait d'une notice de choses à dire et à ne pas dire... Le tout a pris une tournure polémique à partir du moment où le studio donnait une dimension politique à sa communication.

Le studio d'origine chinoise imposait ainsi aux influenceurs et médias de ne pas parler de politique, de ne pas faire de propagande féministe ou autre discours négatif autour du jeu. Dans les vidéos, il fallait également éviter quelques mots polarisants comme "quarantaine, confinement, Covid-19" et surtout ne pas aborder l'industrie du jeu vidéo, des actualités en Chine ou de la politique....

En conséquence donc, nombreux sont les médias occidentaux à ne pas avoir souhaité se plier à la censure imposée, tout en la dénonçant.

Malgré tout, le titre est un succès, largement porté par les joueurs chinois qui représenteraient 88% des acheteurs initiaux. Le titre a déjà rassemblé plus de 2,5 millions de joueurs sur PS5 et PC, selon Steam DB le jeu a connu un pic d'activité avec plus de 1,2 million de joueurs connectés en simultanée.

Rappelons que Black Myth : Wukang propose aux joueurs d'incarner le roi singe inspiré de Sun Wukong, lancé dans des décors luxuriants. Il s'agit du tout premier jeu "triple A" originaire de chine destiné au maché international.