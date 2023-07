C'est une bonne nouvelle pour les joueurs : Blizzard a annoncé qu'Overwatch 2 arriverait prochainement sur la plateforme de jeux vidéo de Valve, Steam.

Il s'agira là du premier titre de l'éditeur américain à s'installer sur Steam, avant que l'ensemble des autres franchises du groupe ne suive le pas. Jusqu'à présent, Blizzard privilégiait la mise en avant de Battle.net, sa propre plateforme.

Blizzard s'installe sur Steam

Overwatch 2 sera disponible sur Steam dès le 10 aout prochain, pour autant la plateforme Battle.net ne sera pas abandonnée et restera une priorité pour Blizzard et pour cause : Steam impose des commissions sur les transactions.

Blizzard explique ce choix par la demande grandissante des joueurs qui se montrent parfois réticents à changer de plateforme ou à les multiplier. Accéder à Steam sera également l'occasion pour Blizzard de viser une audience plus large et tenter de donner une seconde vie à Overwatch 2 dont la popularité reste incertaine.