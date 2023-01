Le marché Chinois est particulièrement porteur pour les grands éditeurs puisque ce dernier compte près d'un milliard de joueurs potentiels, mais rien n'est facile dans l'Empire du Milieu.

Ainsi, depuis des années, si la Chine a fait preuve d'ouverture dans le secteur du jeu vidéo, elle impose malgré tout une réglementation particulièrement stricte. Outre les divers niveaux de censure imposant aux productions de se conformer à un certain cahier des charges, aucun développeur, studio ou éditeur étranger n'est en mesure de proposer directement ses jeux.

Blizzard tire un trait sur la Chine

Pour accéder au marché Chinois, il faut s'associer avec un partenaire local qui se charge de la diffusion des titres et de leur mise en conformité avec la loi. Concernant Blizzard, la marque américaine nouait jusqu'ici un accord avec la société NetEase, mais la collaboration touche à son terme.

World of Warcraft, HearthStone et Overwatch 2 sont ainsi portés en Chine par NetEase, mais Blizzard et ce dernier n'ont pas réussi à trouver un accord pour le renouvellement de leur collaboration. NetEase a refusé, il y a quelques mois la proposition de prolongement de l'accord pour 6 mois sur la base contractuelle existante. L'acteur Chinois qui a gagné en puissance en Chine grâce à ce type de partenariat souhaiterait réviser le contrat à son avantage.

1 milliard de joueurs potentiel en moins

C'est une collaboration de 14 ans qui s'apprête à s'achever ainsi. À compter du 23 janvier, 7 jeux de Blizzard ne seront plus accessibles en Chine : World of Warcraft, HearthStone, Overwatch 2, Heroes of the Storm, Diablo 3, Warcraft 3 et StarCraft 2. Notons que Diablo Immortal est épargné du fait d'un accord spécifique.

Les joueurs chinois vont devoir trouver des solutions pour continuer à accéder à leurs jeux préférés, mais cela pourrait s'annoncer compliqué : les serveurs détenus par NetEase vont fermer avec des risques de pertes de progression à la clé.