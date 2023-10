Comme chaque année (ou presque), l'éditeur Blizzard tiendra sa convention avec la Blizzcon. Et après 4 années d'événement uniquement en ligne depuis la crise Covid, Blizzard sera de retout en physique au Convention Center d'Anaheim les 3 et 4 novembre prochain.

Il sera malgré tout possible de suivre l'événement et les diverses présentations et festivités en ligne depuis les comptes YouTube de Blizzard et de Twitch.

L'éditeur a livré le planning des célébrations, avec une Blizzcon qui s'annonce chargée (horaires transposées à celles de Paris) :

3 novembre

19h00 Cérémonie d’ouverture

21h30 Quoi de neuf dans World of Warcraft ?

World of Warcraft ? 22h30 Overwatch 2 : Au cœur du gameplay

Overwatch 2 : Au cœur du gameplay 23h30 Quoi de neuf dans WoW Classic ?

00h30 Quoi de neuf dans Hearthstone ?

01h30 Warcraft Rumblings

4 novembre

20h00 World of Warcraft : Au cœur du gameplay

21h30 Quoi de neuf dans Overwatch 2

22h30 Diablo IV discussion feu de camp

00h45 Soirée communautaire

02h15 Performance du groupe SSERAFIM

Comme toujours il sera possible d'acquérir des goodies sur place, ainsi que des éléments virtuels pour celles et ceux qui suivent les événements en ligne. Blizzard a prévu une foule d'éléments dans sa BlizzCon Collection, tous étant accessibles depuis la boutique Battle.net.